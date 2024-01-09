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"Жемчужина Грузии" – Arab News посвятил статью Тбилиси
"Жемчужина Грузии" – Arab News посвятил статью Тбилиси
В статье рассказано о главных достопримечательностях столицы Грузии 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T17:51+0400
2024-01-09T17:51+0400
2024-01-09T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Одно из самых популярных изданий Саудовской Аравии и стран Персидского залива Arab News опубликовало статью "Жемчужина Грузии: путешествие в Тбилиси", в которой рассказано о достопримечательностях столицы. Журналист издания побывал в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма в рамках пресс-тура. В статье отмечено, что на проспекте Руставели в центре Тбилиси можно увидеть как неоклассическую архитектуру, так и мавританскую, а также здания, характерные советской эпохе, которые прошли трансформацию, и сейчас в них открыты кафе или креативные пространства. Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года>>Автор статьи отмечает, что, помимо богатого культурного наследия, существует и другая причина, которая привлекает туристов в эту страну. В течение почти всего года кавказские горы являются местом приключений для сноубордистов и лыжников. В статью Arab News среди прочего попали такие достопримечательности, как храм Метехи, исторический район Абанотубани, крепость Нарикала, Ботанический сад.У Arab News около девяти миллионов подписчиков в соцсетях. Издание пользуется популярностью в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, саудовская аравия, персидский залив, тбилиси
"Жемчужина Грузии" – Arab News посвятил статью Тбилиси
17:51 09.01.2024 (обновлено: 17:54 09.01.2024)
В статье рассказано о главных достопримечательностях столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Одно из самых популярных изданий Саудовской Аравии и стран Персидского залива Arab News опубликовало статью "Жемчужина Грузии: путешествие в Тбилиси", в которой рассказано о достопримечательностях столицы.
Журналист издания побывал в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма в рамках пресс-тура.
"Грузия не чужая для арабов. В 2022 году эту страну из стран Персидского залива посетили более 140 тысяч резидентов, из них 79% приходится на Саудовскую Аравию. После 3,5-часового полета туристы из региона Персидского залива окажутся в стране, которая представляет собой уникальное сочетание европейской и азиатской культур", – говорится в статье.
В статье отмечено, что на проспекте Руставели в центре Тбилиси можно увидеть как неоклассическую архитектуру, так и мавританскую, а также здания, характерные советской эпохе, которые прошли трансформацию, и сейчас в них открыты кафе или креативные пространства.
Автор статьи отмечает, что, помимо богатого культурного наследия, существует и другая причина, которая привлекает туристов в эту страну. В течение почти всего года кавказские горы являются местом приключений для сноубордистов и лыжников.
"Местные жители – очень гостеприимные люди. Здесь очень легко обнаружить вкусные блюда и беседовать с людьми", – подчеркнуто в статье.
В статью Arab News среди прочего попали такие достопримечательности, как храм Метехи, исторический район Абанотубани, крепость Нарикала, Ботанический сад.
"Под крепостью Нарикала есть Абанотубани, где расположены шесть религиозных институтов: Грузинская православная и католическая церковь, Армяно-григорианский собор, мечеть Джума, Большая синагога и ныне несуществующий зороастрийский храм огня Аташгях", – пишет автор.
У Arab News около девяти миллионов подписчиков в соцсетях. Издание пользуется популярностью в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане.