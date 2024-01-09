https://sputnik-georgia.ru/20240109/zhemchuzhina-gruzii--arab-news-posvyatil-statyu-tbilisi-285538797.html

"Жемчужина Грузии" – Arab News посвятил статью Тбилиси

"Жемчужина Грузии" – Arab News посвятил статью Тбилиси

В статье рассказано о главных достопримечательностях столицы Грузии 09.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Одно из самых популярных изданий Саудовской Аравии и стран Персидского залива Arab News опубликовало статью "Жемчужина Грузии: путешествие в Тбилиси", в которой рассказано о достопримечательностях столицы. Журналист издания побывал в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма в рамках пресс-тура. В статье отмечено, что на проспекте Руставели в центре Тбилиси можно увидеть как неоклассическую архитектуру, так и мавританскую, а также здания, характерные советской эпохе, которые прошли трансформацию, и сейчас в них открыты кафе или креативные пространства. Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года>>Автор статьи отмечает, что, помимо богатого культурного наследия, существует и другая причина, которая привлекает туристов в эту страну. В течение почти всего года кавказские горы являются местом приключений для сноубордистов и лыжников. В статью Arab News среди прочего попали такие достопримечательности, как храм Метехи, исторический район Абанотубани, крепость Нарикала, Ботанический сад.У Arab News около девяти миллионов подписчиков в соцсетях. Издание пользуется популярностью в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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