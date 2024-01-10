https://sputnik-georgia.ru/20240110/chto-obschego-u-evrodeputata-i-khabeishvili---mnenie-deputata-gruzinskoy-mechty-285564545.html
Что общего у евродепутата и Хабеишвили – мнение депутата "Грузинской мечты"
Что общего у евродепутата и Хабеишвили – мнение депутата "Грузинской мечты"
Возвращение в политику миллиардера Бидизны Иванишвили прокомментировали не только в Грузии, но и в Европе 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T21:49+0400
2024-01-10T21:49+0400
2024-01-10T22:37+0400
политика
грузия
новости
бидзина иванишвили
венецианская комиссия
единое национальное движение
леван хабеишвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Европарламентария Андрюса Кубилюса и председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили роднят одинаковые мечты, связанные с введением санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, заявил член парламентского большинства Бека Давитулиани. Давитулиани прокомментировал заявление Кубилюса, согласно которому "официальная должность в партии не защитит Бидзину Иванишвили от санкций, и многие в США и странах-членах ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений". По словам депутата, Иванишвили ничего не портит для Грузии, напротив, сделал многое для страны, а если Кубилюсу как и Хабеишвили хочется просто придраться, то пусть говорит и понапрасну придирается. По мнению Давитулиани, определение олигарха имеет свои критерии, их определило правительство Украины и одобрила Венецианская комиссия, согласно которым Бидзина Иванишвили не является олигархом. Депутат отметил, что парламент Грузии планировал принять данные критерии, однако депутатов остановили, заявив, что тогда окажется, что олигархом является экс-министр обороны, совладелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвлили.В "Грузинской мечте" уже давно называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением".Власти Грузии составили план борьбы с олигархами>>Иванишвили начиная с 2013 года несколько раз уходил из политики, но крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия" и другие прозападные оппозиционные партии настаивали на том, что он продолжал управлять страной, только из-за кулис. Эти партии называют Иванишвили олигархом, при том пророссийским. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, венецианская комиссия, единое национальное движение, леван хабеишвили, тбилиси
Что общего у евродепутата и Хабеишвили – мнение депутата "Грузинской мечты"
21:49 10.01.2024 (обновлено: 22:37 10.01.2024)
Возвращение в политику миллиардера Бидизны Иванишвили прокомментировали не только в Грузии, но и в Европе
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Европарламентария Андрюса Кубилюса и председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили роднят одинаковые мечты, связанные с введением санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, заявил член парламентского большинства Бека Давитулиани.
Давитулиани прокомментировал заявление Кубилюса, согласно которому "официальная должность в партии не защитит Бидзину Иванишвили от санкций, и многие в США и странах-членах ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений".
"Что касается Кубилюса, я вижу, что европарламентарий преклонного возраста стал похож на Левана Хабеишвили. Я не понимаю, почему человек его возраста, член Европарламента, должен поставить себя в такое положение, хотя это его проблема. У них с Леваном Хабеишвили одни и те же мечты. Пусть мечтают. Бидзина Иванишвили просто объяснил, почему возвращается в политику. Неважно, что скажет Кубилюс", – сказал Давитулиани.
По словам депутата, Иванишвили ничего не портит для Грузии, напротив, сделал многое для страны, а если Кубилюсу как и Хабеишвили хочется просто придраться, то пусть говорит и понапрасну придирается.
По мнению Давитулиани, определение олигарха имеет свои критерии, их определило правительство Украины и одобрила Венецианская комиссия, согласно которым Бидзина Иванишвили не является олигархом.
"Конечно, Бидзина Иванишвили не олигарх. Чтобы стать олигархом, нужно соответствовать трем из четырех критериев. Одним из критериев было влияние на СМИ, владение определенными средствами, решающая доля в каком-либо бизнесе и политические интересы. Иванишвили имеет более 80 миллионов, участвует в политике, не владеет СМИ и не имеет монополии на рынке. Где его влияние на СМИ?" – сказал Давитулиани.
Депутат отметил, что парламент Грузии планировал принять данные критерии, однако депутатов остановили, заявив, что тогда окажется, что олигархом является экс-министр обороны, совладелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвлили.
В "Грузинской мечте" уже давно называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением".
Иванишвили начиная с 2013 года несколько раз уходил из политики, но крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия" и другие прозападные оппозиционные партии настаивали на том, что он продолжал управлять страной, только из-за кулис. Эти партии называют Иванишвили олигархом, при том пророссийским.
В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.