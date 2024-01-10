https://sputnik-georgia.ru/20240110/chto-obschego-u-evrodeputata-i-khabeishvili---mnenie-deputata-gruzinskoy-mechty-285564545.html

Что общего у евродепутата и Хабеишвили – мнение депутата "Грузинской мечты"

Что общего у евродепутата и Хабеишвили – мнение депутата "Грузинской мечты"

Возвращение в политику миллиардера Бидизны Иванишвили прокомментировали не только в Грузии, но и в Европе 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T21:49+0400

2024-01-10T21:49+0400

2024-01-10T22:37+0400

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бидзина иванишвили

венецианская комиссия

единое национальное движение

леван хабеишвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Европарламентария Андрюса Кубилюса и председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили роднят одинаковые мечты, связанные с введением санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, заявил член парламентского большинства Бека Давитулиани. Давитулиани прокомментировал заявление Кубилюса, согласно которому "официальная должность в партии не защитит Бидзину Иванишвили от санкций, и многие в США и странах-членах ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений". По словам депутата, Иванишвили ничего не портит для Грузии, напротив, сделал многое для страны, а если Кубилюсу как и Хабеишвили хочется просто придраться, то пусть говорит и понапрасну придирается. По мнению Давитулиани, определение олигарха имеет свои критерии, их определило правительство Украины и одобрила Венецианская комиссия, согласно которым Бидзина Иванишвили не является олигархом. Депутат отметил, что парламент Грузии планировал принять данные критерии, однако депутатов остановили, заявив, что тогда окажется, что олигархом является экс-министр обороны, совладелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвлили.В "Грузинской мечте" уже давно называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением".Власти Грузии составили план борьбы с олигархами>>Иванишвили начиная с 2013 года несколько раз уходил из политики, но крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия" и другие прозападные оппозиционные партии настаивали на том, что он продолжал управлять страной, только из-за кулис. Эти партии называют Иванишвили олигархом, при том пророссийским. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, венецианская комиссия, единое национальное движение, леван хабеишвили, тбилиси