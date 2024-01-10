https://sputnik-georgia.ru/20240110/komu-polagayutsya-besplatnye-medikamenty-zayavlenie-minzdrava-gruzii-285559469.html
Кому полагаются бесплатные медикаменты? Заявление Минздрава Грузии
Кому полагаются бесплатные медикаменты? Заявление Минздрава Грузии
Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T17:08+0400
2024-01-10T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами, говорится в заявлении Минздрава Грузии. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями. Данный проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения. Медикаменты бесплатно будут выдаваться в течение всего года. Программа включает финансирование лекарств для лечения следующих хронических заболеваний: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии. Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи). Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, минздрав, гори, хашури
грузия, общество, новости, тбилиси, минздрав, гори, хашури
Кому полагаются бесплатные медикаменты? Заявление Минздрава Грузии
Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами, говорится в заявлении Минздрава Грузии.
В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями. Данный проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения. Медикаменты бесплатно будут выдаваться в течение всего года.
Программа включает финансирование лекарств для лечения следующих хронических заболеваний: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии.
Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи).
Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу.