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Мининфраструктуры Грузии превысило бюджет ведомства за 2023 год
Мининфраструктуры Грузии превысило бюджет ведомства за 2023 год
Кассовые расходы госбюджета министерства составили 3,4 миллиарда лари, что на 83,3 миллиона лари больше запланированного 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T10:02+0400
2024-01-10T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за 2023 год на 102,5%, говорится в сообщении Мининфраструктуры. Министерство развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения. В 2023 году бюджет ведомства составил 3,3 миллиарда лари, откуда около 2 миллиардов – средства бюджета, остальное – кредиты и гранты под конкретные программы. По данным ведомства, кассовые расходы госбюджета министерства составили 3,4 миллиарда лари, что на 83,3 миллиона лари больше запланированного. Лучше, быстрее: какие дороги появятся в Грузии в 2024 году &gt;&gt;Министерство выделило на развитие инфраструктурных проектов на 354,4 миллиона лари больше финансовых ресурсов, чем в 2022 году, что является самым высоким показателем за всю историю существования ведомства. Кроме того, планы за 2023 год перевыполнили и ведомства, находящиеся в подчинении Мининфраструктуры, которые потратили средства на развитие инфраструктурных проектов по всей стране. Так, расходы департамента автомобильных дорог составили 2 миллиарда лари (104% плана), Фонда муниципального развития Грузии – 839 миллионов лари (100% плана), Компании объединенного водоснабжение – 521,1 миллиона лари (100% плана), Компании по управлению твердыми отходами – 43 миллиона лари (101% плана).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, бюджет грузии

Мининфраструктуры Грузии превысило бюджет ведомства за 2023 год

10:02 10.01.2024
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaЗавершилось строительство объездной дороги Вазиани
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2024
© Courtesy of Roads Department of Georgia
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Кассовые расходы госбюджета министерства составили 3,4 миллиарда лари, что на 83,3 миллиона лари больше запланированного
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за 2023 год на 102,5%, говорится в сообщении Мининфраструктуры.
Министерство развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения. В 2023 году бюджет ведомства составил 3,3 миллиарда лари, откуда около 2 миллиардов – средства бюджета, остальное – кредиты и гранты под конкретные программы.
По данным ведомства, кассовые расходы госбюджета министерства составили 3,4 миллиарда лари, что на 83,3 миллиона лари больше запланированного.
Лучше, быстрее: какие дороги появятся в Грузии в 2024 году >>
Министерство выделило на развитие инфраструктурных проектов на 354,4 миллиона лари больше финансовых ресурсов, чем в 2022 году, что является самым высоким показателем за всю историю существования ведомства.
Кроме того, планы за 2023 год перевыполнили и ведомства, находящиеся в подчинении Мининфраструктуры, которые потратили средства на развитие инфраструктурных проектов по всей стране.
Так, расходы департамента автомобильных дорог составили 2 миллиарда лари (104% плана), Фонда муниципального развития Грузии – 839 миллионов лари (100% плана), Компании объединенного водоснабжение – 521,1 миллиона лари (100% плана), Компании по управлению твердыми отходами – 43 миллиона лари (101% плана).
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