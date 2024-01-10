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Минздрав Грузии начал выдавать лекарства онкобольным гражданам
Минздрав Грузии начал выдавать лекарства онкобольным гражданам
С 2024 года онкологические пациенты могут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T18:11+0400
2024-01-10T18:11+0400
2024-01-10T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Минздрав Грузии начал выдавать медикаменты, необходимые пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщается на странице ведомства в соцсети. Пациенты, участвующие в программе всеобщего здравоохранения, смогут бесплатно получить 13 дорогостоящих медикаментов, произведенных швейцарской компанией. Минздрав Грузии в 2023 году начал процесс закупки инновационных онкологических препаратов непосредственно от производителей по значительно низкой цене. В ноябре Минздрав оформил соглашение со швейцарской компанией "Роше". Позже правительство Грузии оформило соглашение с еще одной швейцарской фармацевтической компанией Novartis. В ближайшем будущем пациенты дополнительно получат медикаменты еще восьми наименований.Цель Минздрава – обеспечить граждан высококачественными препаратами. Речь идет о таких медикаментах для лечения онкологических заболеваний, как "Кискали", "Джакави", "Мекинист", "Вотриент", "Афинитор", "Зомета" и "Фемара". Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты могут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода – до сих пор лечение могли получить лишь граждане с годовым доходом ниже 40 тысяч лари (15,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, минздрав
новости, грузия, общество, минздрав
Минздрав Грузии начал выдавать лекарства онкобольным гражданам
18:11 10.01.2024 (обновлено: 18:44 10.01.2024)
С 2024 года онкологические пациенты могут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Минздрав Грузии начал выдавать медикаменты, необходимые пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщается на странице ведомства в соцсети.
Пациенты, участвующие в программе всеобщего здравоохранения, смогут бесплатно получить 13 дорогостоящих медикаментов, произведенных швейцарской компанией.
Минздрав Грузии в 2023 году начал процесс закупки инновационных онкологических препаратов непосредственно от производителей по значительно низкой цене. В ноябре Минздрав оформил соглашение со швейцарской компанией "Роше".
Позже правительство Грузии оформило соглашение с еще одной швейцарской фармацевтической компанией Novartis. В ближайшем будущем пациенты дополнительно получат медикаменты еще восьми наименований.
Цель Минздрава – обеспечить граждан высококачественными препаратами. Речь идет о таких медикаментах для лечения онкологических заболеваний, как "Кискали", "Джакави", "Мекинист", "Вотриент", "Афинитор", "Зомета" и "Фемара".
Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты могут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода – до сих пор лечение могли получить лишь граждане с годовым доходом ниже 40 тысяч лари (15,3 тысячи долларов).