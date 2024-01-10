https://sputnik-georgia.ru/20240110/neopisuemo-i-neobyasnimo---deputat--osudil-oblivshikh-kraskoy-ikonu-so-stalinym-v-tbilisi-285563807.html
Неописуемо и необъяснимо – депутат осудил обливших краской икону со Сталиным в Тбилиси
Неописуемо и необъяснимо – депутат осудил обливших краской икону со Сталиным в Тбилиси
Люди, имеющие отношение к инциденту с иконой в главном храме Грузии, борются против церкви, религии, и это касается не только христианства и православия... 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T20:45+0400
2024-01-10T20:45+0400
2024-01-10T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Необъяснимо, зачем было нужно обливать краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, в Кафедральном Соборе Святой Троицы (Самеба), но люди, сделавшие это, начали такие действия не сегодня, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Данный вопрос стал актуален после того, как в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси облили краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин. В настоящее время в Грузии нет отдельного наказания за подобное осквернение.Что касается их действий, то эти люди борются против церкви, религии, и это касается не только христианства и православия. Тот масштаб, который это приобрело, не оставляет иного пространства, кроме как для соответствующего законодательного реагирования, заявил депутат.Ранее депутат заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" работает над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь>>По его словам, депутаты уже изучают международную и европейскую законодательную практику и принципы Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом.Оханашвили отметил, что в ряде стран ЕС действительно существует отдельное уголовное наказание за осквернение религиозных сооружений и Грузия воспользуется опытом других стран.Скандал с иконойИкона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей.Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.Официального комментария Патриархии Грузии по этому поводу не было, однако глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.Во вторник, 9 января, Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла, свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом.Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии.Между тем, в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма.Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, иосиф сталин, анри оханашвили, ната перадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, происшествия, политика
грузия, новости, тбилиси, иосиф сталин, анри оханашвили, ната перадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, происшествия, политика
Неописуемо и необъяснимо – депутат осудил обливших краской икону со Сталиным в Тбилиси
20:45 10.01.2024 (обновлено: 21:11 10.01.2024)
Люди, имеющие отношение к инциденту с иконой в главном храме Грузии, борются против церкви, религии, и это касается не только христианства и православия, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Необъяснимо, зачем было нужно обливать краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, в Кафедральном Соборе Святой Троицы (Самеба), но люди, сделавшие это, начали такие действия не сегодня, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Данный вопрос стал актуален после того, как в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси облили краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин. В настоящее время в Грузии нет отдельного наказания за подобное осквернение.
"То, какой масштаб приняло это действие, это абсолютно неописуемо, необъяснимо, но для нас понятно. Эти люди, которые это делают, они начали такие действия не сегодня, просто это было другого масштаба. Они посмели и сделали подобное в храме, – заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам.
Что касается их действий, то эти люди борются против церкви, религии, и это касается не только христианства и православия. Тот масштаб, который это приобрело, не оставляет иного пространства, кроме как для соответствующего законодательного реагирования, заявил депутат.
"Я не припомню ни одного проявления большевизма в подобном масштабе со стороны этих радикальных групп. То, что подобные действия должны повлечь за собой ответственность, разве это кто-то оспаривает?" – заявил Оханашвили.
Ранее депутат заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" работает над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики.
По его словам, депутаты уже изучают международную и европейскую законодательную практику и принципы Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом.
Оханашвили отметил, что в ряде стран ЕС действительно существует отдельное уголовное наказание за осквернение религиозных сооружений и Грузия воспользуется опытом других стран.
Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей.
Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Официального комментария Патриархии Грузии по этому поводу не было, однако глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Во вторник, 9 января, Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла, свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.
В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии.
Между тем, в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма.
Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний.