https://sputnik-georgia.ru/20240110/oppozitsii-neobkhodimo-nachat-konsultatsii-k-parlamentskim-vyboram-v-gruzii--deputat-285549060.html

Оппозиции необходимо начать консультации к парламентским выборам в Грузии – депутат

Оппозиции необходимо начать консультации к парламентским выборам в Грузии – депутат

Впервые в Грузии выборы в парламент будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T12:02+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинской оппозиции следует вовремя начать консультации на тему предстоящих парламентских выборов, так как наличие 5%-го проходного барьера является серьезной проблемой, заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Как отметила депутат, уходить из политики она не собирается, но и консультаций, по словам оппозиционера, пока у нее не было. По ее словам, до сих пор нет четких контуров стратегии оппозиции относительно того, как они будут участвовать в решающих выборах 2024 года. Речь идет не о партийных программах, а об общем видении, отметила Акубардия. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии>>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно же опросу, проведенному 20 октября – 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, единое национальное движение, тбилиси, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024