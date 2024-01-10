https://sputnik-georgia.ru/20240110/parlamentskie-vybory-v-gruzii-2024-tsik-napomnil-o-pravilakh-registratsiy-partiy-285564919.html

Парламентские выборы в Грузии 2024: ЦИК напомнил о правилах регистраций партий

Парламентские выборы в Грузии 2024: ЦИК напомнил о правилах регистраций партий

Для того, чтобы зарегистрировать партию, необходимо представить минимум 25 тысяч подписей избирателей 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T22:16+0400

2024-01-10T22:16+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Партии, которые не имеют статус квалифицированного субъекта уже могут подать заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Согласно грузинскому законодательству, официальная предвыборная кампания начнется за 60 дней до даты выборов. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. Оппозиции необходимо начать консультации к парламентским выборам в Грузии – депутат>>По данным ЦИК, квалифицированные субъекты, которые могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов это: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане", "Европейская Грузия", "Альянс патриотов Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Закон и право", "Европейские демократы", "Республиканская партия", "Прогресс и свобода" и "Государство для народа". Остальные партии до 15 июля должны представить в ЦИК заявление о регистрации и получить образец списка сторонников. Эти партии для регистрации должны представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. Подписи в поддержку партии могут предоставить только граждане Грузии от 18 лет. В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024