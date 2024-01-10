https://sputnik-georgia.ru/20240110/pochemu-v-gruzii-nizkiy-uroven-rosta-tsen---obyasnenie-natsbanka-285545394.html
Почему в Грузии низкий уровень роста цен - объяснение Нацбанка
Почему в Грузии низкий уровень роста цен - объяснение Нацбанка
Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины сильно волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,9% 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T09:01+0400
2024-01-10T09:01+0400
2024-01-10T09:01+0400
экономика
грузия
новости
статистика
национальный банк грузии
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818104_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_885a189dfb468d08e7c04a4e12d39343.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. На низкий уровень инфляции в Грузии повлияли тенденция снижения цен на внутреннем рынке и снижение цен на мировом рынке, говорится в отчете Национального банка Грузии. Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%. По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1%. По данным Нацбанка, в декабре по сравнению с ноябрем цены потребительской корзины существенно не изменились. Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины сильно волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,9%. Однако, по информации Нацбанка, инфляция продукции местного производства продолжает снижаться, что во многом связано с ежегодным снижением цен на продукты питания и исчерпанием эффекта на некоторые услуги, такие как аренда и медуслуги. Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году >>Нацбанк отмечает, что ежегодное снижение цен на продукты питания отражается и на снижении инфляции цен на смешанные продукты. При этом, по данным Нацбанка, относительно высокая местная инфляция обусловлена ежегодно увеличивающимися ценами на услуги (6,6%). "Вклад услуг в местную инфляцию составляет 3,6 процентных пункта, поэтому без учета услуг местная инфляция равна нулю. С другой стороны, наибольший вклад в сервисную инфляцию вносит рост цен на банковские услуги", - говорится в отчете. Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818104_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_616bb8859c01746f3c871d51ce9e729d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, инфляция
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, инфляция
Почему в Грузии низкий уровень роста цен - объяснение Нацбанка
Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины сильно волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,9%
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. На низкий уровень инфляции в Грузии повлияли тенденция снижения цен на внутреннем рынке и снижение цен на мировом рынке, говорится в отчете Национального банка Грузии.
Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%. По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1%.
"Низкая инфляция вызвана, с одной стороны, тенденцией к снижению местной инфляции, что является результатом жесткой монетарной политики. В то же время тенденция снижения цен на продукты питания в мире в значительной степени сохраняется. Реальный эффективный обменный курс лари сохраняет сильные позиции. И это вместе с постепенным снижением внешних шоков помогает удерживать импортируемую инфляцию на низком уровне", - говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, в декабре по сравнению с ноябрем цены потребительской корзины существенно не изменились.
Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины сильно волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,9%.
Однако, по информации Нацбанка, инфляция продукции местного производства продолжает снижаться, что во многом связано с ежегодным снижением цен на продукты питания и исчерпанием эффекта на некоторые услуги, такие как аренда и медуслуги.
Нацбанк отмечает, что ежегодное снижение цен на продукты питания отражается и на снижении инфляции цен на смешанные продукты.
При этом, по данным Нацбанка, относительно высокая местная инфляция обусловлена ежегодно увеличивающимися ценами на услуги (6,6%).
"Вклад услуг в местную инфляцию составляет 3,6 процентных пункта, поэтому без учета услуг местная инфляция равна нулю. С другой стороны, наибольший вклад в сервисную инфляцию вносит рост цен на банковские услуги", - говорится в отчете.
Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.
Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.