https://sputnik-georgia.ru/20240110/pochemu-v-gruzii-nizkiy-uroven-rosta-tsen---obyasnenie-natsbanka-285545394.html

Почему в Грузии низкий уровень роста цен - объяснение Нацбанка

Почему в Грузии низкий уровень роста цен - объяснение Нацбанка

Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины сильно волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,9% 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T09:01+0400

2024-01-10T09:01+0400

2024-01-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. На низкий уровень инфляции в Грузии повлияли тенденция снижения цен на внутреннем рынке и снижение цен на мировом рынке, говорится в отчете Национального банка Грузии. Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%. По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1%. По данным Нацбанка, в декабре по сравнению с ноябрем цены потребительской корзины существенно не изменились. Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины сильно волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,9%. Однако, по информации Нацбанка, инфляция продукции местного производства продолжает снижаться, что во многом связано с ежегодным снижением цен на продукты питания и исчерпанием эффекта на некоторые услуги, такие как аренда и медуслуги. Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году >>Нацбанк отмечает, что ежегодное снижение цен на продукты питания отражается и на снижении инфляции цен на смешанные продукты. При этом, по данным Нацбанка, относительно высокая местная инфляция обусловлена ежегодно увеличивающимися ценами на услуги (6,6%). "Вклад услуг в местную инфляцию составляет 3,6 процентных пункта, поэтому без учета услуг местная инфляция равна нулю. С другой стороны, наибольший вклад в сервисную инфляцию вносит рост цен на банковские услуги", - говорится в отчете. Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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