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Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году

Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году

В условиях сложной геополитической ситуации экономика Грузии в 2023 году придерживалась пути смелого развития и улучшила все макроэкономические показатели 31.12.2023, Sputnik Грузия

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Для грузинской экономики 2023 год был полон положительных событий, которые окончательно вывели страну из рецессии – снизилась инфляция, экономика продолжила развитие, Грузия получила долгожданный статус кандидата на членство в ЕС, осуществлен рекордный экспорт электроэнергии, и практически восстановлен туризм. Окончательно вышла из рецессии После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. По словам Арчвадзе, в 2023 году Грузия по сравнению со всеми 27 странами Евросоюза имеет опережающий темп экономического роста, что дает ей возможность более динамично развивать экономику и повышать благосостояние граждан. Как считает экономист Георгий Цуцкиридзе, текущий год интересен еще и с той точки зрения, что в результате пандемического шока 2020 года, повлекшего за собой спад экономики на 6,8%, страна наконец вышла из рецессионного цикла. На сколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – ответ замминистра >>"Тот факт, что экономика вышла из цикла рецессии и значительно выросла, отражает и соотношение экспорта товаров и услуг, который является важным источником занятости, к валовому внутреннему продукту в стране", – написал Цуцкиридзе на своей странице в соцсети. Инфляция Вторым существенным явлением, которым отличается экономика 2023 года, это то, что удалось снизить уровень инфляции. В предыдущие годы инфляция составляла более 10%, и в определенном смысле съедала значительную долю прироста от средней зарплаты. По словам Арчвадзе, Грузии в какой-то степени удалось установить рекорд в том отношении что, в ноябре средние цены на продовольствие и безалкогольные напитки снизились по сравнению с ноябрем 2022 года на 3,1%, - это наивысший показатель за последние 10,5 лет. С апреля 2013 года такого резкого падения среднего уровня цен на продовольствие не наблюдалось. Уровень годовой инфляции в Грузии в ноябре 2023 года составил 0,1% при целевом показателе 3%. Для сравнения: в 2022 году годовая инфляция составила 9,8% при целевом показателе 3%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат". Чего ждать от статуса кандидата Говоря о важнейшем событии для экономики Грузии, эксперты в один голос называют получение Грузией статуса-кандидата на членство в ЕС. Как считает вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Баирахтари, получение статуса сопровождается важными фискальными программами которые поспособствуют экономическому развитию Грузии. А по мнению Сосо Арчвадзе, новый статус будет определять в ближайшие годы, в том числе, экономическую политику грузинского правительства, потому что в связи с этим наверно придется повысить требования к качеству, безопасности продукции, которая производится в Грузии или поступает в Грузию. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД >>"То есть, повысить стандарты к требованиям производства товаров, которые существуют в Евросоюзе", - заявил Арчвадзе. Вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия же считает получение статуса событием больше политического характера, и не ждет автоматического усиления торговых связей Грузии с Европой. По его словам, Европа не сможет сменить Турцию и Россию, которые занимают лидирующие позиции в списке основных торговых партнеров Грузии. Хотя, одним из положительных аспектов "статуса" Шенгелия назвал гарантированное восстановление приостановленной в июле 2023 года программы Международного валютного фонда. Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты">>МВФ отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. Отношения с Россией Среди важных событий для экономики особого внимания заслуживает налаживание отношений с Россией. И хоть дипсвязи с соседней страной разорваны, но торговые и межчеловеческие нашли свой путь развития. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Россия занимает второе место среди основных торговых партнеров Грузии. По статистике товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,7%, Из Грузии в соседнюю страну в основном вывозят минеральные воды, лимонад, вино и спиртные напитки, а также автомобили. В свою очередь, Грузия покупает у России нефтепродукты, газ, пшеницу и т.д. "Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году >>"Зависимость грузинской экономики от российской выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. В частности в импорте из РФ в Грузию на первом месте пшеница и топливо. Хоть доля России во внешнеторговом обороте Грузии и сокращается, но страна все равно держит первые позиции", - сказал Шенгелия. Эксперт добавил, что Россия соседняя страна, поэтому торговые связи между странами точно будут расти и в 2024 году. "Я не вижу пока предпосылок завершения событий на Украине, и России санкции не снимут так скоро, поэтому товарооборот между Грузией и Россией будет динамичным", - отметил Шенгелия. Роль ключевого игрока Выход к морю, сухопутные маршруты, железная дорога, аэропорты – географическое положение дает Грузии огромный потенциал для развития транзита через свою территорию. А санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию. После появления ограничений на движение по европейскому направлению для этих государств грузовые потоки переключились на южные страны. По слрвам Арчвадзе, это тоже дает Грузии значительные экономические дивиденты. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Новое соглашение по "Среднему коридору" будет подписано в 2024 году – вице-премьер Грузии >>"Китаю нужна прямая дорога – "Средний коридор". Это тот случай когда мы кому-то где-то нужны. Сегодня мы нужны и востоку, и северу и югу и западу. Здесь мы должны чувствовать эту ситуацию реально и в любом нашем решении должны исходить чисто из интересов страны", - бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Как заявил в конце декабря вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, в 2024 году Грузия заключит важное соглашение по "Среднему коридору", которое определит роли стран и принесет Грузии инвестиции. Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии >>Существование "Среднего коридора" стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Сокращение энергозависимости Внимание среди важных событий 2023 года заслуживает и рекордный экспорт электроэнергии. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO),, в январе-ноябре 2023 года экспорт вырос на 51,2% и составил 1,5 миллиарда киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Турцию, на которую пришлось 88,8% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (86,33 миллиона киловатт-часов), Армению (78,46 миллиона киловатт-часов) и Россию (0,18 миллиона киловатт-часов). Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии >>При таких условиях, Грузи имеет все шансы стать нетто-экспортером (превосходство экспорта над импортом – ред.) электроэнергии, чему поспособствует и проект прокладки черноморского подводного энергокабеля, - считает вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По словам Давиташвили, на реализацию многомиллиардного проекта подводного энергокабеля требуется много лет, и инвестиции в него имеют смысл лишь в том случае, если Грузия увеличит производство электроэнергии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Восстановление туризма Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Из общего числа визитов 3 655,6 тысячи были туристическими, что на 75,7 % больше, чем в январе-сентябре 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 91,6%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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