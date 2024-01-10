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Попытка подрыва авторитета церкви – Вольский о спорах вокруг даты празднования Рождества
Попытка подрыва авторитета церкви – Вольский о спорах вокруг даты празднования Рождества
Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T16:08+0400
2024-01-10T16:08+0400
2024-01-10T16:12+0400
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ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Привнесение политических тем в церковь – это один из ресурсов, которого использует "радикальная оппозиция" с целью конфронтации с церковью и подрыва ее авторитета, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рождеством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. А позднее бывший член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заза Бибилашвили заявил, что подобные символы имеют политическую нагрузку. По мнению Бибилашвили, 7 января является признаком российского ориентира. Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал Бугадзе одним из любимых писателей псевдолиберальных сторонников "Нацдвижения". Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему Рождество отмечают 7 января>>Кобахидзе напомнил писателю и его единомышленникам, что католический Папа установил календарь, отличающийся от юлианского календаря, в конце XVI века, и Православная Церковь оставалась на юлианском календаре еще в то время, как Русская Православная Церковь, в отличие от Грузинской, даже не получила автокефалию. То есть православное Рождество является грузинским или русским, "на это ясный ответ дает его величество история, от которой псевдолиберальное общество, которое любовно поклоняется вышеупомянутому писателю из-за непрочитанных книг, очевидно, очень далеко", подчеркнул Кобахидзе. Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное рождественское шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Попытка подрыва авторитета церкви – Вольский о спорах вокруг даты празднования Рождества
16:08 10.01.2024 (обновлено: 16:12 10.01.2024)
Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Привнесение политических тем в церковь – это один из ресурсов, которого использует "радикальная оппозиция" с целью конфронтации с церковью и подрыва ее авторитета, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рождеством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. А позднее бывший член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заза Бибилашвили заявил, что подобные символы имеют политическую нагрузку. По мнению Бибилашвили, 7 января является признаком российского ориентира.
"Дата Рождества установлена достаточно серьезными астрономическими, математическими расчетами и привязывать эту тему к России не только кощунство, но и демонстрация ограниченности мышления. Привнесение политических тем в саму церковь – один из ресурсов, используемых радикальной оппозицией. Цель одна – конфронтация с церковью и подрыв ее авторитета", – заявил Вольский.
Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал Бугадзе одним из любимых писателей псевдолиберальных сторонников "Нацдвижения".
Кобахидзе напомнил писателю и его единомышленникам, что католический Папа установил календарь, отличающийся от юлианского календаря, в конце XVI века, и Православная Церковь оставалась на юлианском календаре еще в то время, как Русская Православная Церковь, в отличие от Грузинской, даже не получила автокефалию.
То есть православное Рождество является грузинским или русским, "на это ясный ответ дает его величество история, от которой псевдолиберальное общество, которое любовно поклоняется вышеупомянутому писателю из-за непрочитанных книг, очевидно, очень далеко", подчеркнул Кобахидзе.
Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное рождественское шествие "Алило".