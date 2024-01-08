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Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему Рождество отмечают 7 января
Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему Рождество отмечают 7 января
Ответ на вопрос об истинной дате празднования Рождества дает "ее высочество история", отметил Ираклий Кобахидзе 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T11:35+0400
2024-01-08T11:35+0400
2024-01-08T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал писателя Лашу Бугадзе человеком с ограниченным мышлением и образованностью из-за его поста в соцсети касательно даты празднования Рождества. Грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рожедством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. Председатель правящей партии назвал Бугадзе псевдопсиателем и напомнил, что Рождество по юлианскому календарю отмечается 7 января с 325 года. По его словам, Бугадзе – один из любимых писателей псевдолиберальных сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".Кобахидзе напомнил писателю и его единомышленникам, что Католический Папа установил календарь, отличающийся от юлианского календарь, в конце XVI века, и Православная Церковь оставалась на юлианском календаре еще в то время, как Русская Православная Церковь, в отличие от Грузинской, даже не получила автокефалию.Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео>>То есть православное Рождество является грузинским или русским, "на это ясный ответ дает его величество история, от которой псевдолиберальное общество, которое любовно поклоняется вышеупомянутому писателю из-за непрочитанных книг, очевидно, очень далеко", подчеркнул Кобахидзе. Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное рождественское шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, ираклий кобахидзе, политика, единое национальное движение, религия
Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему Рождество отмечают 7 января
11:35 08.01.2024 (обновлено: 12:45 08.01.2024)
Ответ на вопрос об истинной дате празднования Рождества дает "ее высочество история", отметил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал писателя Лашу Бугадзе человеком с ограниченным мышлением и образованностью из-за его поста в соцсети касательно даты празднования Рождества.
Грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рожедством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря.
"На примере этого и других псевдолибералов мы можем еще раз убедиться в том, что ограниченность образованности человека с ограниченным мышлением является гораздо более опасным явлением, чем необразованность неинтеллектуального человека, о котором Даннинг и Крюгер (психологи – ред.) в свое время доказали научными исследованиями", – заявил Кобахидзе.
Председатель правящей партии назвал Бугадзе псевдопсиателем и напомнил, что Рождество по юлианскому календарю отмечается 7 января с 325 года.
"Я бы вообще не ответил этому человеку, если бы он не был типичным проявлением грузинского псевдолиберала. Для псевдообразованного псевдописателя и его псевдолиберальных поклонников хочу напомнить, что христианский мир празднует Рождество по юлианскому календарю с 325 года, когда история еще и не задумывала Россию", – отметил Кобахидзе.
По его словам, Бугадзе – один из любимых писателей псевдолиберальных сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".
Кобахидзе напомнил писателю и его единомышленникам, что Католический Папа установил календарь, отличающийся от юлианского календарь, в конце XVI века, и Православная Церковь оставалась на юлианском календаре еще в то время, как Русская Православная Церковь, в отличие от Грузинской, даже не получила автокефалию.
То есть православное Рождество является грузинским или русским, "на это ясный ответ дает его величество история, от которой псевдолиберальное общество, которое любовно поклоняется вышеупомянутому писателю из-за непрочитанных книг, очевидно, очень далеко", подчеркнул Кобахидзе.
"Я желаю вышеупомянутому писателю и другим национал-псевдолибералам от всей души и сердца перестать искать русское во всем грузинском, отбросить псевдолиберализм и поделиться правдой!" – написал он и еще раз поздравил всех православных христиан Грузии с Рождеством.
Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное рождественское шествие "Алило".