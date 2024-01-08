https://sputnik-georgia.ru/20240108/lider-gruzinskoy-mechty-obyasnil-pochemu-rozhdestvo-otmechayut-7-yanvarya-285487164.html

Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему Рождество отмечают 7 января

Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему Рождество отмечают 7 января

Ответ на вопрос об истинной дате празднования Рождества дает "ее высочество история", отметил Ираклий Кобахидзе 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T11:35+0400

2024-01-08T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал писателя Лашу Бугадзе человеком с ограниченным мышлением и образованностью из-за его поста в соцсети касательно даты празднования Рождества. Грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рожедством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. Председатель правящей партии назвал Бугадзе псевдопсиателем и напомнил, что Рождество по юлианскому календарю отмечается 7 января с 325 года. По его словам, Бугадзе – один из любимых писателей псевдолиберальных сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".Кобахидзе напомнил писателю и его единомышленникам, что Католический Папа установил календарь, отличающийся от юлианского календарь, в конце XVI века, и Православная Церковь оставалась на юлианском календаре еще в то время, как Русская Православная Церковь, в отличие от Грузинской, даже не получила автокефалию.Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео>>То есть православное Рождество является грузинским или русским, "на это ясный ответ дает его величество история, от которой псевдолиберальное общество, которое любовно поклоняется вышеупомянутому писателю из-за непрочитанных книг, очевидно, очень далеко", подчеркнул Кобахидзе. Православные Грузии в воскресенье отметили один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное рождественское шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, политика, единое национальное движение, религия