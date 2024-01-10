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Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в некоторых странах – Эрдоган

Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в некоторых странах – Эрдоган

Турция – одна из стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию, отметил президент страны 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T18:31+0400

2024-01-10T18:31+0400

2024-01-10T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в тех странах, которые 5-10 лет назад считали это бременем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на мероприятии по случаю 97-летия создания Национальной разведывательной организации (MIT).Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, обострение ситуации вокруг украины