https://sputnik-georgia.ru/20240110/skandal-iz-za-ikony-so-stalinym---mvd-gruzii-obratilos-k-protestuyuschim-protiv-vandalizma-285559872.html

Скандал из-за иконы со Сталиным – МВД Грузии обратилось к протестующим против вандализма

Скандал из-за иконы со Сталиным – МВД Грузии обратилось к протестующим против вандализма

Акция проводится против акта вандализма – в главном храме Грузии облили краской икону святой Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T16:33+0400

2024-01-10T16:33+0400

2024-01-10T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. МВД Грузии призвало участников акции около дома гражданской активистки Наты Перадзе в Тбилиси не выходить за рамки закона о собраниях, предупредив, что в противном случае будут приняты меры. Сторонники ультраправой партии "Консервативное движение" собрались на акцию протеста около дома Перадзе, которая, по их словам, накануне облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси. Периодически ситуация на месте у дома активистки накаляется, и собравшиеся пытаются прорвать кордон полиции. Полиция призвала Перадзе и ее близких не выходить из дома. Сама Перадзе прокомментировала акцию на своей странице в социальной сети: "Альт-Инфо, приходите, я испеку хачапури. Какой предпочитаете: имеретинский или гурийский пирожок?" Партия "Консервативное движение" создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Она известна своими акциями протеста против прививок от коронавируса, перфомансами со сжиганием флагов ЕС и контракциями во времена фестивалей ЛГБТ. Партия выступает за налаживание отношений с Россией и прямой диалог между странами. Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей. Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Скандал из-за иконы со Сталиным – в Тбилиси началась акция протеста после вандализма>>Официального комментария Патриархии Грузии по этому поводу не было, однако глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Во вторник, 9 января, Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, иосиф сталин, ната перадзе, ирма инашвили, консервативное движение, альянс патриотов грузии, тбилиси