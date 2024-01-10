https://sputnik-georgia.ru/20240110/skandal-iz-za-ikony-so-stalinym---v-tbilisi-nachalas-aktsiya-protesta-posle-vandalizma-285554942.html

Скандал из-за иконы со Сталиным – в Тбилиси началась акция протеста после вандализма

Скандал из-за иконы со Сталиным – в Тбилиси началась акция протеста после вандализма

Накануне икону святой Матроны Московской в главном храме Грузии облили краской 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T15:12+0400

2024-01-10T15:12+0400

2024-01-10T15:47+0400

грузия

новости

иосиф сталин

ната перадзе

георгий канделаки

консервативное движение

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сторонники ультраправой партии "Консервативное движение" собрались на акцию протеста около дома эко-активистки Наты Перадзе, которая, по их словам, накануне облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на которой изображен советский вождь Иосиф Сталин, в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси. По словам организаторов акции, их шествие от офиса партии к улице Белинского, где живет Перадзе, носит мирный характер. На месте мобилизованы десятки правоохранителей, которые не пропускают собравшихся непосредственно к дому. Икону в главном храме Грузии облили краской>>Периодически ситуация на месте накаляется, и собравшиеся пытаются прорвать кордон полиции. По неподтвержденной информации, задержаны несколько человек. Сама Перадзе прокомментировала акцию на своей странице в социальной сети: "Альт-инфо, приходите, я испеку хачапури. Какой предпочитаете: имеретинский или гурийский пирожок?" Партия "Консервативное движение" создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо"Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей.Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.Сталин в Самеба – в Грузии разразился скандал из-за иконы с изображением "вождя народов">>Официального комментария Патриархии Грузии по этому поводу не было, однако глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.Во вторник, 9 января, Ната Перадзе выложила видео, на котором видно, что икону облили синей краской. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии. Партия "Консервативное движение"Партия "Консервативное движение" была официально зарегистрирована в декабре 2021 года. Она была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо" в декабре 2021 года. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.Основатели платформы "Альт-инфо" известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества*, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Лидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе был даже вызван в прокуратуру. Несколько участников тех беспорядков привлечены к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, иосиф сталин, ната перадзе, георгий канделаки, консервативное движение