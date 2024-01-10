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В Тбилиси выпал первый в 2024 году снег
В Тбилиси выпал первый в 2024 году снег
Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Тбилиси до конца недели 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T19:34+0400
2024-01-10T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В столице Грузии впал первый за зиму снег - в пригороде Тбилиси расчищают дороги и посыпают техническую соль. Пока в пригороде - в поселках Коджори, Кикети, Шиндиси, Табахмела и Цхнети, которые расположены на высоте от 950 до 1400 метров над уровнем моря, шел снег, в низине была дождливая погода. Ближе к вечеру снег пошел и в основной части города, которая находится на высоте около 400–600 метров над уровнем моря. Мэрия Тбилиси призвала население в случае возникновения проблем с передвижением на дорогах обращаться на "горячую линию" муниципальной компании "Тбилсервисгрупп" - 261-90-50 или самой мэрии - 2 72 22 22.Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Тбилиси до конца недели. До воскресенья, то есть до 14 января ожидается сильный ветер - до 22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 4-7 градусов, а ночью будет опускаться до ноля. В субботу и воскресенье вновь может пойти снег. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Тбилиси выпал первый в 2024 году снег
19:34 10.01.2024 (обновлено: 19:35 10.01.2024)
Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Тбилиси до конца недели
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В столице Грузии впал первый за зиму снег - в пригороде Тбилиси расчищают дороги и посыпают техническую соль.
Пока в пригороде - в поселках Коджори, Кикети, Шиндиси, Табахмела и Цхнети, которые расположены на высоте от 950 до 1400 метров над уровнем моря, шел снег, в низине была дождливая погода.
Ближе к вечеру снег пошел и в основной части города, которая находится на высоте около 400–600 метров над уровнем моря.
Мэрия Тбилиси призвала население в случае возникновения проблем с передвижением на дорогах обращаться на "горячую линию" муниципальной компании "Тбилсервисгрупп" - 261-90-50 или самой мэрии - 2 72 22 22.
Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Тбилиси до конца недели. До воскресенья, то есть до 14 января ожидается сильный ветер - до 22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 4-7 градусов, а ночью будет опускаться до ноля. В субботу и воскресенье вновь может пойти снег.