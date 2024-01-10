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Зарплата работников детсадов в Тбилиси увеличится

Зарплата работников детсадов в Тбилиси увеличится

Увеличенную зарплату с этого года получат все 11 188 сотрудников детсадов 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T17:49+0400

2024-01-10T17:49+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Зарплата сотрудников государственных детских садов в Тбилиси увеличится на 15% с января этого года, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета в среду. Зарплата в государственных детских садах Тбилиси начинается от 220 лари и составляет максимум 700 лари. Самая высокая зарплата у директоров – около тысячи лари.По словам градоначальника, увеличенную зарплату с этого года получат все 11 188 сотрудников столичных детсадов.Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии>>Каладзе также рассказал, что с 2017 года по сей день в Тбилиси построили 23 новых детских сада и еще 11 отремонтировали. Он добавил, что в 2024 году откроется семь новых детских садов и завершится ремонт трех.На данный момент в Тбилиси функционирует 189 государственных детских садов, которые обслуживают около 60 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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