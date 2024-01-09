https://sputnik-georgia.ru/20240109/zimy-bez-virusov-ne-byvaet--virusolog-ob-epidemiologicheskoy-situatsii-v-gruzii-285542243.html

Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии

Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии

Если человек болен, то должен остаться дома, нельзя отпускать больного ребенка в школу или детский сад, заявил врач 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T23:13+0400

2024-01-09T23:13+0400

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грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Зимы без вирусов не бывает, следовательно, на данный момент в Грузии обычный сезон респираторных заболеваний, заявил замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. В течение последних нескольких недель медики Грузии заговорили о резком росте обращаемости пациентов к клиникам. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. По его словам, в период коронавируса больше случаев приходилось именно на этот вирус, и, соответственно, обычные вирусы, которые циркулировали зимой, встречались реже. Сейчас же сезонные вирусы постепенно возвращаются к своему обычному сезонному течению, отметил один из главных эпидемиологов Грузии. На данный момент в основном циркулирует вирус типа А. Это тот вирус, который в 2009-2010 годах вызвал пандемию гриппа и превратился в обычный сезонный вирус. По словам Имнадзе, немного встречается H3N2. Он тоже был пандемическим вирусом в 1970 годах. "Конечно, есть и респираторный вирус, который может довольно тяжело протекать среди детей. Есть немного риновируса. В стране идет наблюдение над около 21 вирусом. Мы каждую неделю собираем данные, так что это обычный сезон, какой был в прошлом и позапрошлом годах. Тогда добавлялся еще и коронавирус. Случаев короны пока мало", – отметил Имнадзе. Грузинские медики ожидают увеличения случаев заболевания гриппом >>Имнадзе отметил, что те дети, которые раньше не сталкивались с данными вирусами, болеют ими сейчас. По его словам, здоровый ребенок в год может заболевать шесть, десять раз в год. Как отметил Имнадзе, в течение первых лет своей жизни дети сталкиваются с около 200 вирусами. "Маски особенно важны, чтобы больные носили их и не распространяли вирус. Если человек болен, то должен остаться дома, нельзя отпускать больного ребенка в школу или детский сад", – подчеркнул Имнадзе. При этом Имнадзе отметил, что вакцину против гриппа нужно делать до начала сезона гриппа, поскольку на формирование иммунитета нужно минимум две недели. По его словам, вакцина особенно важна для лиц, входящих в гриппу риска – это пожилые люди, беременные, пациенты с диабетом и сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, дети. Имнадзе подчеркнул, что пиковый период в Грузии обычно наступает в конце декабря и длится до второй половины февраля. "Сейчас не происходит ничего такого, чего не было в прошлом году. Пиковый период, возможно, еще будет, когда в школах и университетах начнется учеба", – отметил Имнадзе. По его словам, температура до 39 градусов – обычное явление во время гриппа. К врачу нужно обратиться, если у ребенка температура выше 38,5 в течение суток и она не поддается жаропонижающим средствам. Во время вируса не стоит давать антибиотики. Антивирусным препаратом является "Тамифлю", который считается довольно эффективным. Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ>>Взрослые обязательно должны обратиться к врачу, если высокая температура длится в течение трех дней. Если есть гнойный кашель или в кашле появляются ниточки с кровью, есть признаки воспаления легких, ухудшения дыхания или посинение губ, то такой пациент обязательно должен обратиться к врачу, подчеркнул Имнадзе. Вирусам H1N1 и H1N3, которые сейчас чаще встречаются в Грузии, характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, паата имнадзе, грипп, грипп атакует грузию