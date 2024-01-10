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Жестокое обращение с собакой в Грузии – задержанному предъявлено обвинение
Жестокое обращение с собакой в Грузии – задержанному предъявлено обвинение
Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T13:03+0400
2024-01-10T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Марнеульского района за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть, сообщает пресс-служба ведомства. В социальных сетях 8 января распространилось видео, на котором видно, как мужчина избивает собаку дубинкой. На следующее утро мужчину задержали. В тот же день у здания главного управления полиции Марнеули, куда доставили задержанного, собрались представители НПО и защитники прав животных. Собравшиеся требовали наказать виновного по всей строгости закона. В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 6 декабря в селе Качагани Марнеульского района (регион Квемо Картли) обвиняемый жестоко избил собаку палкой, что повлекло за собой смерть животного. Жестокое обращение с собакой в Грузии – задержан обвиняемый>>Правоохранители задержали обвиняемого 9 января. Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи УК Грузии "Жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть". Преступление наказывается лишением свободы на срок от года до четырех лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого лишения свободы в качестве меры пресечения.По инициативе Генпрокуратуры Грузии был подготовлен проект законодательных изменений для внесения в статью 259, на основании которых ужесточено наказание за преступления, связанные с пытками и жестоким обращением с животными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, марнеули, квемо картли
Жестокое обращение с собакой в Грузии – задержанному предъявлено обвинение
13:03 10.01.2024 (обновлено: 14:20 10.01.2024)
Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Марнеульского района за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть, сообщает пресс-служба ведомства.
В социальных сетях 8 января распространилось видео, на котором видно, как мужчина избивает собаку дубинкой. На следующее утро мужчину задержали. В тот же день у здания главного управления полиции Марнеули, куда доставили задержанного, собрались представители НПО и защитники прав животных. Собравшиеся требовали наказать виновного по всей строгости закона.
В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 6 декабря в селе Качагани Марнеульского района (регион Квемо Картли) обвиняемый жестоко избил собаку палкой, что повлекло за собой смерть животного.
Правоохранители задержали обвиняемого 9 января. Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи УК Грузии "Жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть". Преступление наказывается лишением свободы на срок от года до четырех лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого лишения свободы в качестве меры пресечения.
По инициативе Генпрокуратуры Грузии был подготовлен проект законодательных изменений для внесения в статью 259, на основании которых ужесточено наказание за преступления, связанные с пытками и жестоким обращением с животными.