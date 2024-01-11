https://sputnik-georgia.ru/20240111/fakt-dempinga-na-rynke-tsementa-ne-podtverdilsya--agentstvo-konkurentsii-gruzii-285564391.html

Факт демпинга на рынке цемента не подтвердился – Агентство конкуренции Грузии

Факт демпинга на рынке цемента не подтвердился – Агентство конкуренции Грузии

В Грузии периодически проводят отраслевой мониторинг местной индустрии на различных товарных рынках 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T09:20+0400

2024-01-11T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии не выявило факт демпинга на рынке строительного цемента в результате мониторинга местного рынка, говорится в сообщении ведомства. Антидемпинговый департамент Агентства конкуренции и защиты потребителей провел секторный мониторинг местной строительной цементной отрасли. Демпинг – распространенный в международной практике метод установления тарифов, когда компания одной страны выносит на экспорт во вторую страну продукт по цене ниже его себестоимости или ниже продажной цены, установленной в собственной стране. Агентство после реализации законодательства Грузии о введении антидемпинговых мер периодически проводит отраслевой мониторинг местной индустрии на различных товарных рынках. В указанном направлении одним из важных секторов торговой политики является производство строительного цемента (портландцемента), которое выбрано в качестве объекта мониторинга. Правительство Грузии утвердило законопроект "Об антидемпинговых мероприятиях в торговле" в июле 2019 года. Целью является защита местной индустрии от демпингового импорта. Чуть позже в Агентстве конкуренции появился Антидемпинговый департамент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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