https://sputnik-georgia.ru/20240111/gakhariya-igraet-sovsem-v-drugoy-lige---kaladze-o-predlozhenii-provesti-debaty-s-ivanishvili-285587182.html

Гахария играет в другой лиге – Каладзе о предложении провести дебаты с Иванишвили

Гахария играет в другой лиге – Каладзе о предложении провести дебаты с Иванишвили

Вернувшийся в политику спустя три года Бидзина Иванишвили обвинил Георгия Гахария в предательстве, последний сказал, что вызов принят 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T19:33+0400

2024-01-11T19:33+0400

2024-01-11T20:34+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, основатель оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария играет абсолютно в другой лиге нежели почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Гахария предложил Иванишвили провести дебаты после того, как основатель "Грузинской мечты" в первый же день возвращения в политику, 30 декабря 2023 года, в очередной раз обвинил его в предательстве. Как сказал депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили, Гахария готов к дебатам в любом формате. Кроме того, на вопрос журналиста, предал ли Гахария команду или нет, мэр Тбилиси ответил положительно. Гахария покинул пост премьер-министра Грузии и правящую партию в феврале 2021 года, спустя месяц после ухода Иванишвили из политики. Причиной отставки стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе касательно ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. Гахария считал арест нецелесообразным. Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями">>Что касается возвращения 67-летнего Бидзины Иванишвили в политику, то 30 декабря 2023 года съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть советником в партии и выполнять роль центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, георгий гахария