https://sputnik-georgia.ru/20231231/fakt-ili-vyzov-ivanishvili-i-gakhariya-obmenyalis-lyubeznostyami-285346925.html

Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями"

Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями"

Гахария покинул пост премьера Грузии и правящую партию в феврале 2021 года, спустя месяц после ухода Иванишвили из политики 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T09:01+0400

2023-12-31T09:01+0400

2023-12-31T09:01+0400

грузия

новости

политика

бидзина иванишвили

георгий гахария

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24641/54/246415408_0:97:2048:1249_1920x0_80_0_0_30e553511b4d43f3042025af334b6677.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Вернувшийся в политику спустя три года основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обвинил бывшего премьер-министра, лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария в предательстве, последний сказал, что вызов принят. Гахария покинул пост премьер-министра Грузии и правящую партию в феврале 2021 года, спустя месяц после ухода Иванишвили из политики. Причиной отставки стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе касательно ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. Гахария считал арест нецелесообразным. Иванишвили и ранее обвинял Гахария в измене. Тогда он назвал партию экс-премьера "псевдопартией", и что она не имеет никакой идеологической или концептуальной основы. На новое обвинение Гахария ответил в своей обычной манере. "Хорошо, что наконец Иванишвили смог выйти из тени. Оправдание было слабым. Вызов принят. Всех с Новым годом", – написал Гахария в соцсети. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть советником в партии и выполнять роль центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, георгий гахария, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия