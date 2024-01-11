https://sputnik-georgia.ru/20240111/grazhdane-gruziya-v-top-10-podayuschikh-zayavki-na-ubezhische-v-germanii-285565757.html

Граждане Грузии в топ-10 подающих заявки на убежище в Германии

Граждане Грузии в топ-10 подающих заявки на убежище в Германии

Грузия признана Германией безопасной страной, поэтому убежище гражданам без реальной причины не предоставляют 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. На предоставление убежища в Германии в 2023 году заявки подали 9 399 граждан, положительный ответ получили лишь 0,3%, говорится в материалах Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии. Согласно данным миграционной службы, Грузия занимает шестое место по числу запросов на убежище в Германии. Во главе списка Сирия, Турция, Афганистан, Ирак и Иран, на которые приходится около половины всех заявок. В декабре 2023 года Грузия была признана безопасной страной Верхней палатой законодательного собрания Германии. Соответственно, без реальной причины убежище гражданам Грузии больше не будут предоставлять, а срок рассмотрения заявок на убежище сократится. С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной>>На сегодняшний день между Грузией и Германией действует соглашение о реадмиссии нелегальных граждан. В период с 1 января по 30 cентября 2023 года из Германии было выдворено 1 486 граждан Грузии. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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