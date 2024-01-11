https://sputnik-georgia.ru/20240111/kogda-v-gruziyu-priglasyat-missiyu-nablyudateley-pered-vyborami-285588060.html
Когда в Грузию пригласят миссию наблюдателей за выборами?
Когда в Грузию пригласят миссию наблюдателей за выборами?
В этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили ЕС и США 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T20:24+0400
2024-01-11T20:24+0400
2024-01-11T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии отправит приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для отправки в Грузию долгосрочной миссии наблюдателей за парламентскими выборами 2024 года в феврале, согласно заранее согласованному плану, говорится в сообщении МИД Грузии. Заключение миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ является решающим для признания законности выборов. При этом миссия наблюдает как за процессом голосования, так и за ходом предвыборной кампании. По данным МИД, план подробно описывает действия и сроки, которые правительство предпримет для обеспечения свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса в стране. "Жаль, что некоторые политические силы искусственно политизируют этот вопрос и вводят общественность в заблуждение", – отмечено в сообщении. Парламентские выборы в Грузии 2024: ЦИК напомнил о правилах регистраций партий >>Вопрос о приглашении миссии подняла оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая занимает вторую строчку в рейтинге партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам лидера "Нацдвижения" Левана Хабеишвили власти искусственно затягивают этот процесс. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили ЕС и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, сша, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, сша, парламентские выборы в грузии 2024
Когда в Грузию пригласят миссию наблюдателей за выборами?
20:24 11.01.2024 (обновлено: 20:45 11.01.2024)
В этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили ЕС и США
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии отправит приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для отправки в Грузию долгосрочной миссии наблюдателей за парламентскими выборами 2024 года в феврале, согласно заранее согласованному плану, говорится в сообщении МИД Грузии.
Заключение миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ является решающим для признания законности выборов. При этом миссия наблюдает как за процессом голосования, так и за ходом предвыборной кампании.
"Условия приглашения миссии долгосрочного наблюдения на парламентские выборы 2024 года прописаны в плане, который был одобрен Правительственной комиссией по европейской интеграции 27 ноября прошлого года, и который находится в открытом доступе и доступен на сайте правительства Грузии", – говорится в сообщении МИД Грузии.
По данным МИД, план подробно описывает действия и сроки, которые правительство предпримет для обеспечения свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса в стране.
"Жаль, что некоторые политические силы искусственно политизируют этот вопрос и вводят общественность в заблуждение", – отмечено в сообщении.
Вопрос о приглашении миссии подняла оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая занимает вторую строчку в рейтинге партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам лидера "Нацдвижения" Левана Хабеишвили власти искусственно затягивают этот процесс.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили ЕС и США.