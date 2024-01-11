https://sputnik-georgia.ru/20240111/koronavirus-nikuda-ne-ushel--epidemiolog-predupredil-zhiteley-gruzii-285570028.html

"Коронавирус никуда не ушел" – эпидемиолог предупредил жителей Грузии

"Коронавирус никуда не ушел" – эпидемиолог предупредил жителей Грузии

В декабре 2023 года в мире зарегистрировано 10 000 смертей от COVID-19 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T13:08+0400

2024-01-11T13:08+0400

2024-01-11T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса завершилась, но сама инфекция никуда не ушла, исходя из этого вакцинация против COVID-19 остается актуальной, заявил бывший глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. В течение последних нескольких недель медики Грузии заговорили о резком росте обращаемости пациентов к клиникам. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Большая часть случаев заболеваемости приходится на вирус гриппа типа А, однако есть и случаи коронавируса. Новый штамм коронавируса под названием "Пирола" (BA.2.86) оказался еще более заразным, чем его предшественники. Первые случаи заражения штаммом "Пирола" выявили во Франции в августе 2023 года. Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии>>Всемирная организация здравоохранения взяла эту разновидность вируса под наблюдение, поскольку в нем выявили более 30 мутаций гена Spike. Это немногим меньше, чем у довольно заразного "Омикрона". Ген Spike отвечает за разблокировку клеток для проникновения внутрь болезнетворных микроорганизмов. Наличие большого числа этих элементов и делает вирус более заразным. По словам Гамкрелидзе, вакцина против нового штамма коронавируса пока не создана, поскольку он появился недавно – в конце ноября. Гамкрелидзе отметил, что в европейских странах есть вакцина против подтипов "Омикрона", которая имеет защитную функцию и от последнего штамма, однако для Грузии они недоступны. По словам Гамкрелидзе, Грузия работает над тем, чтобы ввести данную вакцину в страну. Коронавирус атакуетВ сфере здравоохранения стран Европы и США отмечают, что за последние недели число заболеваний коронавирусом увеличилось, хотя раньше показатель был на минимальном уровне. В сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечают, что главная причина – снижение общего уровня иммунитета, а также сезонность. Об отмене статуса пандемии ВОЗ объявила еще в мае 2023 года. Но несмотря на это, вирус продолжает угрожать людям со слабым иммунитетом. Заявление в связи с распространением нового штамма коронавируса сделал и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, в декабре 2023 года в мире зарегистрировано 10 000 смертей от COVID-19. По его словам, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем число госпитализированных больных коронавирусом выросло на 42%, а количество госпитализаций в отделение реанимации – на 62%. Данные собраны из 50 стран, в основном из Европы и Америки. В Грузии проживает 3,7 миллиона человек. Всего в стране зарегистрировано 1 855 289 случаев коронавируса, из них 17 132 скончались. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, европа, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус в грузии