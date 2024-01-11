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Международный суд ООН начал рассмотрение иска ЮАР против Израиля
Международный суд ООН начал рассмотрение иска ЮАР против Израиля
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные... 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T22:11+0400
2024-01-11T22:11+0400
2024-01-11T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Международный суд ООН в Гааге в четверг начал слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа, сообщило РИА Новости.На заседании во Дворце мира выступит южноафриканская делегация, которая насчитывает более 20 человек. Ее возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола.На слушаниях представлена судебная коллегия, состоящая из 15 судей.На заседании также присутствует многочисленная израильская делегация, слово которой будет предоставлено в пятницу.Газа стала непригодной для жизни – ООН >>ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде".Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, юар, израиль, оон, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, юар, израиль, оон, обострение ситуации на ближнем востоке
Международный суд ООН начал рассмотрение иска ЮАР против Израиля
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей
ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik.
Международный суд ООН в Гааге в четверг начал слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа, сообщило РИА Новости
.
На заседании во Дворце мира выступит южноафриканская делегация, которая насчитывает более 20 человек. Ее возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола.
На слушаниях представлена судебная коллегия, состоящая из 15 судей.
На заседании также присутствует многочисленная израильская делегация, слово которой будет предоставлено в пятницу.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде".
Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.