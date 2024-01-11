https://sputnik-georgia.ru/20240111/obrezanie-gospodne-2023-obychai-i-traditsii-prazdnika-285588213.html

Обрезание Господне 2023: обычаи и традиции праздника

Обрезание Господне 2023: обычаи и традиции праздника

Праздник Обрезания Господня, с которым связано много народных традиций и обычаев, православные отмечают 14 января 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T20:45+0400

2024-01-11T20:45+0400

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религия

справки

обрезание господне

календарь религиозных праздников

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О народных традициях и обычаях церковного праздника Обрезание Господне, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника По церковной традиции, праздничные богослужения в Обрезание Господне проходят во всех действующих храмах. В Обрезание Господне, по традиции, верующие отстояв церковную службу, возвращаются домой и накрывают богатый стол. На праздник, по обычаю, приглашали родных и друзей, которых угощали запеченным поросенком и другими блюдами из свинины. Обрезание Господне отмечают в один день с днем Василия Великого - архиепископа Кесарии Каппадокийской и со Старым Новым годом. Поэтому, традиции и обычаи всех этих праздников, в каком-то смысле смешались и переплелись. На Руси была традиция в Обрезание Господне ходить с пожеланиями добра и благополучия по домам и совершать особый обряд обсевания. По обычаю, дети, ходили по деревне, распевая "засевальную песню", и "сеяли" у селян зерна пшеницы, овса, гречихи или ржи. Вечер накануне Обрезания Господня называли "Щедрым" - люди в праздник ходили по домам и пели "щедривки", желая селянам здоровья, а также доброго и щедрого вечера. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20240102/kakogo-chisla-otmechayut-obrezanie-gospodne-2024-tserkovnyy-kalendar-285406413.html

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религия , справки , обрезание господне, календарь религиозных праздников