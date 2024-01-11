https://sputnik-georgia.ru/20240111/pochemu-v-gruzii-ostanetsya-vysokiy-prokhodnoy-barer-dlya-partiy---otvet-gruzinskoy-mechty-285568346.html

Почему в Грузии останется высокий проходной барьер для партий – ответ "Грузинской мечты"

Почему в Грузии останется высокий проходной барьер для партий – ответ "Грузинской мечты"

В парламент Грузии смогу попасть партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T10:41+0400

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грузия

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анри оханашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Высокий проходной барьер для партий исключит концентрацию радикальных группировок с минимальной поддержкой в парламенте Грузии, заявил глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. В Грузии 26 октября состоятся очередные парламентские выборы, которые впервые пройдут полностью по пропорциональной системе. В парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов пришедших на выборы избирателей. На последних парламентских выборах в 2020 году проходной барьер для партий составлял 3%, но сами выборы проходили по смешанной системе – прямым голосованием за партии в парламент попали лишь 78 депутатов из 150. Остальные места заняли депутаты, избираемые напрямую в регионах. По его словам, высокий проходной барьер полностью соответствует европейским стандартам и подходам. По предварительным опросам 2023 года, шансы попасть в парламент есть у двух -пяти партий в Грузии. При этом правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохраняет преимущество перед остальными партиями. Парламентские выборы в Грузии 2024: ЦИК напомнил о правилах регистраций партий>>На данный момент в оппозиционных партиях активно ведутся переговоры о возможных коалициях и сотрудничестве перед выборами. Кроме того, анонсировано и появление новых политических сил, которых нет пока в опросах. Полная картина партийного спектра, который будет участвовать в выборах 2024 года, сформируется к августу, когда партии завершат процесс подачи заявок на участие в выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024