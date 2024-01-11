https://sputnik-georgia.ru/20240111/pochemu-v-gruzii-ostanetsya-vysokiy-prokhodnoy-barer-dlya-partiy---otvet-gruzinskoy-mechty-285568346.html
Почему в Грузии останется высокий проходной барьер для партий – ответ "Грузинской мечты"
Почему в Грузии останется высокий проходной барьер для партий – ответ "Грузинской мечты"
В парламент Грузии смогу попасть партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T10:41+0400
2024-01-11T10:41+0400
2024-01-11T10:53+0400
грузия
политика
новости
анри оханашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443201_0:90:1281:810_1920x0_80_0_0_f1457a13ffc2cdb96bc727d46f10f69f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Высокий проходной барьер для партий исключит концентрацию радикальных группировок с минимальной поддержкой в парламенте Грузии, заявил глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. В Грузии 26 октября состоятся очередные парламентские выборы, которые впервые пройдут полностью по пропорциональной системе. В парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов пришедших на выборы избирателей. На последних парламентских выборах в 2020 году проходной барьер для партий составлял 3%, но сами выборы проходили по смешанной системе – прямым голосованием за партии в парламент попали лишь 78 депутатов из 150. Остальные места заняли депутаты, избираемые напрямую в регионах. По его словам, высокий проходной барьер полностью соответствует европейским стандартам и подходам. По предварительным опросам 2023 года, шансы попасть в парламент есть у двух -пяти партий в Грузии. При этом правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохраняет преимущество перед остальными партиями. Парламентские выборы в Грузии 2024: ЦИК напомнил о правилах регистраций партий>>На данный момент в оппозиционных партиях активно ведутся переговоры о возможных коалициях и сотрудничестве перед выборами. Кроме того, анонсировано и появление новых политических сил, которых нет пока в опросах. Полная картина партийного спектра, который будет участвовать в выборах 2024 года, сформируется к августу, когда партии завершат процесс подачи заявок на участие в выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443201_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_9094f18b51fb06e99ce7351498b52e20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Почему в Грузии останется высокий проходной барьер для партий – ответ "Грузинской мечты"
10:41 11.01.2024 (обновлено: 10:53 11.01.2024)
В парламент Грузии смогу попасть партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Высокий проходной барьер для партий исключит концентрацию радикальных группировок с минимальной поддержкой в парламенте Грузии, заявил глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.
В Грузии 26 октября состоятся очередные парламентские выборы, которые впервые пройдут полностью по пропорциональной системе. В парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов пришедших на выборы избирателей. На последних парламентских выборах в 2020 году проходной барьер для партий составлял 3%, но сами выборы проходили по смешанной системе – прямым голосованием за партии в парламент попали лишь 78 депутатов из 150. Остальные места заняли депутаты, избираемые напрямую в регионах.
"Барьер не должен быть таким, чтобы одна политическая сила получила возможность концентрации чрезмерных сил в парламенте, необходим баланс, и барьер в 5% обеспечивает отсутствие концентрации радикальных групп в парламенте при минимальной поддержке", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
По его словам, высокий проходной барьер полностью соответствует европейским стандартам и подходам.
По предварительным опросам 2023 года, шансы попасть в парламент есть у двух -пяти партий в Грузии. При этом правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохраняет преимущество перед остальными партиями.
На данный момент в оппозиционных партиях активно ведутся переговоры о возможных коалициях и сотрудничестве перед выборами. Кроме того, анонсировано и появление новых политических сил, которых нет пока в опросах.
Полная картина партийного спектра, который будет участвовать в выборах 2024 года, сформируется к августу, когда партии завершат процесс подачи заявок на участие в выборах.