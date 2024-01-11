https://sputnik-georgia.ru/20240111/posla-danii-vyzvali-v-mid-gruzii-posle-vyskazyvaniya-ob-ivanishvili-285581185.html

Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об Иванишвили

Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об Иванишвили

Посол заявила, что основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили – олигарх, сколотивший состояние в России 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии – дипломата ждут в ведомстве до конца дня, сообщает телекомпания "Имеди". Этому предшествовала публикация Соренсен о последних событиях в Грузии, опубликованная в одном из датских СМИ. Дипломат назвала экс-премьера Грузии и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демокартическа Грузия" Бидзину Иванишвили олигархом, который сколотил свое состояние в 1990-х годах в России. В правящей партии уже назвали заявление посла безответственным.Посол Дании ведет себя безответственно – депутат раскритиковал заявление об Иванишвили>>Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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