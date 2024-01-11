https://sputnik-georgia.ru/20240111/posol-danii-vedet-sebya-bezotvetstvenno--deputat-raskritikoval-zayavlenie-ob-ivanishvili-285575644.html

Посол Дании ведет себя безответственно – депутат раскритиковал заявление об Иванишвили

Посол Дании ведет себя безответственно – депутат раскритиковал заявление об Иванишвили

Некоторые дипломаты в Грузии, к сожалению, немного перебарщивают, отметил политик 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T13:55+0400

2024-01-11T13:55+0400

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михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Заявление посла Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен является безответственным, посол другой страны в Грузии не имеет права на подобные поступки, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Дипломат назвала экс-премьера Грузии и основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили олигархом, который сколотил свое состояние в 90-х годах в России. Об этом посол написала в статье, опубликованной в одной из местных СМИ. По его словам, некоторые дипломаты в Грузии, к сожалению, немного перебарщивают и не могут разобраться в своих функциях. "Она посол, она должна знать, на что она имеет право и в каких пределах она может действовать... Это распространение совершенно необоснованных, бездоказательных, лживых новостей, способствующих радикализации процессов", – подчеркнул депутат. Иванишвили вернулся, чтобы поменять политический расклад перед выборами – политолог>>Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, дания, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия