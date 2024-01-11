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Ремонт проспекта Руставели – объявлены первые тендеры
Ремонт проспекта Руставели – объявлены первые тендеры
Победителям тендера предлагается составить проект по ремонту фасадов и крыши зданий 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T22:36+0400
2024-01-11T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский фонд развития объявил девять тендеров на ремонт зданий на проспекте Руставели и прилегающей к нему части улицы Костава. Общая сумма тендеров составляет 3,4 миллиона лари. Победителям тендера предлагается составить проект по ремонту фасадов и крыши зданий. На данный момент мэрия решила объявить тендеры на проект ремонта 14 зданий, расположенных на одной стороне проекта. Кроме того, мэрия также объявила тендер на составление проекта шести зданий, прилегающей к Руставели части улицы Костава. Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели >>Ремонт зданий начнется только после одобрения всех проектов. О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в ноябре прошлого года. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим. Общая предварительная стоимость ремонта составит около 33 миллионов лари. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Ремонт проспекта Руставели – объявлены первые тендеры
Победителям тендера предлагается составить проект по ремонту фасадов и крыши зданий
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский фонд развития объявил девять тендеров на ремонт зданий на проспекте Руставели и прилегающей к нему части улицы Костава.
Общая сумма тендеров составляет 3,4 миллиона лари. Победителям тендера предлагается составить проект по ремонту фасадов и крыши зданий.
На данный момент мэрия решила объявить тендеры на проект ремонта 14 зданий, расположенных на одной стороне проекта.
Кроме того, мэрия также объявила тендер на составление проекта шести зданий, прилегающей к Руставели части улицы Костава.
Ремонт зданий начнется только после одобрения всех проектов.
О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в ноябре прошлого года. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим.
Общая предварительная стоимость ремонта составит около 33 миллионов лари.
Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.