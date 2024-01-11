https://sputnik-georgia.ru/20240111/reys-iz-moskvy-pribyl-v-tbilisi-s-chetyrekhchasovym-opozdaniem-iz-za-tumana-285584057.html

Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана

Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана

В настоящее время все рейсы в Тбилисском международном аэропорту выполняются согласно расписанию 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T17:02+0400

2024-01-11T17:02+0400

2024-01-11T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта. Сильный туман помешал своевременному выполнению авиарейсов в аэропорту Тбилиси. Так, самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился в 14:00. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси. Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии >>Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван. Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана. Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все рейсы в Тбилисском международном аэропорту выполняются согласно расписанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, авиасообщение россии и грузии