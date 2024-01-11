https://sputnik-georgia.ru/20240111/reys-iz-moskvy-pribyl-v-tbilisi-s-chetyrekhchasovym-opozdaniem-iz-za-tumana-285584057.html
Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана
Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана
В настоящее время все рейсы в Тбилисском международном аэропорту выполняются согласно расписанию 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T17:02+0400
2024-01-11T17:02+0400
2024-01-11T17:02+0400
грузия
новости
погода
тбилисский международный аэропорт
georgian airways
авиасообщение россии и грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23023/06/230230650_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_67558f9fccd95e9279911668f3b76641.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта. Сильный туман помешал своевременному выполнению авиарейсов в аэропорту Тбилиси. Так, самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился в 14:00. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси. Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии >>Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван. Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана. Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все рейсы в Тбилисском международном аэропорту выполняются согласно расписанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23023/06/230230650_276:0:2437:1621_1920x0_80_0_0_9a348c4ca525e46f1792f42790b9a662.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, авиасообщение россии и грузии
грузия, новости, погода, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, авиасообщение россии и грузии
Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана
В настоящее время все рейсы в Тбилисском международном аэропорту выполняются согласно расписанию
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта.
Сильный туман помешал своевременному выполнению авиарейсов в аэропорту Тбилиси.
Так, самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился в 14:00. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси.
Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван.
Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана.
Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все рейсы в Тбилисском международном аэропорту выполняются согласно расписанию.