https://sputnik-georgia.ru/20240111/skandal-iz-za-ikony-so-stalinym--pervoe-zayavlenie-patriarkhii-gruzii-285579369.html
Скандал из-за иконы со Сталиным – первое заявление Патриархии Грузии
Скандал из-за иконы со Сталиным – первое заявление Патриархии Грузии
Икона святой Матроны Московской стала объектом абсолютно неоправданного оскорбительного действия, заявили в патриархии 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T14:33+0400
2024-01-11T14:33+0400
2024-01-11T14:55+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Эпизод встречи советского вождя Иосифа Сталина со святой Матроной Московской не признан Русской православной церковью, поэтому икону с клеймами, размещенную в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, на которой это изображено, необходимо изменить и учесть детали, связанные с канонами иконописи, говорится в заявление Партиархии Грузии. Икона святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, размещенная в Самеба, оказалась в центре внимания и вызвала волнения среди части грузинской общественности в канун празднования Рождества Христова. А позднее, 9 января, в Сети появилось видео, на котором видно, что икону облили синей краской. Патриархия также обратилась к тем, кто пожертвовал икону святой Матроны собору Святой Троицы. Как известно, это лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. В заявлении также отмечено, что из-за одного из эпизодов, изображенного на иконе святой Матроны, в последние дни не утихают противоречивые разговоры и противостояние, которым также придали своеобразный политический оттенок. В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь>>При этом, как отметили в Патриархии, икона стала объектом абсолютно неоправданного оскорбительного действия, и напряженность возросла еще больше. Однако, как отмечено в заявлении, это вовсе не означает, что икона прославляет этих людей или придает им какое-либо достоинство, скорее, такие детали являются отражением неопровержимых фактов, связанных со святым. Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей. Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие – угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии. Между тем в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону, и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма. Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний.После инцидента в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, иосиф сталин, ирма инашвили, ната перадзе, альянс патриотов грузии, русская православная церковь, консервативное движение, россия
Скандал из-за иконы со Сталиным – первое заявление Патриархии Грузии
14:33 11.01.2024 (обновлено: 14:55 11.01.2024)
Икона святой Матроны Московской стала объектом абсолютно неоправданного оскорбительного действия, заявили в патриархии
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Эпизод встречи советского вождя Иосифа Сталина со святой Матроной Московской не признан Русской православной церковью, поэтому икону с клеймами, размещенную в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, на которой это изображено, необходимо изменить и учесть детали, связанные с канонами иконописи, говорится в заявление Партиархии Грузии.
Икона святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, размещенная в Самеба, оказалась в центре внимания и вызвала волнения среди части грузинской общественности в канун празднования Рождества Христова. А позднее, 9 января, в Сети появилось видео, на котором видно, что икону облили синей краской.
"Поскольку встреча И. Сталина со святой Матроной в силу недостатка свидетельств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее, а также проводила специальные исследования по этому вопросу, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи", – говорится в заявлении.
Патриархия также обратилась к тем, кто пожертвовал икону святой Матроны собору Святой Троицы. Как известно, это лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
"Мы обращаемся к пожертвовавшим с просьбой самим внести соответствующие изменения в икону, или мы сделаем это сами", – отмечено в заявлении Патриархии.
В заявлении также отмечено, что из-за одного из эпизодов, изображенного на иконе святой Матроны, в последние дни не утихают противоречивые разговоры и противостояние, которым также придали своеобразный политический оттенок.
При этом, как отметили в Патриархии, икона стала объектом абсолютно неоправданного оскорбительного действия, и напряженность возросла еще больше.
"В целом на иконе, исходя из канонических правил иконописи, может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, включая как представителей власти, так и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры, даже мученики самого святого", – разъяснили в Патриархии.
Однако, как отмечено в заявлении, это вовсе не означает, что икона прославляет этих людей или придает им какое-либо достоинство, скорее, такие детали являются отражением неопровержимых фактов, связанных со святым.
Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей.
Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие – угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.
В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии.
Между тем в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону, и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма.
Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний.
После инцидента в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики.