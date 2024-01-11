https://sputnik-georgia.ru/20240111/skandal-s-ikonoy-v-gruzii---alyans-patriotov-soglasen-s-prizyvom-patriarkhii-285582751.html

Скандал с иконой в Грузии - "Альянс патриотов" согласен с призывом Патриархии

Скандал с иконой в Грузии - "Альянс патриотов" согласен с призывом Патриархии

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. "Альянс патриотов" Грузии подчинится призыву Патриархии по замене фрагмента с изображением советского вождя Иосифа Сталина на иконе... 11.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. "Альянс патриотов" Грузии подчинится призыву Патриархии по замене фрагмента с изображением советского вождя Иосифа Сталина на иконе Святой Матроны, но это не значит, что они простят кого-то за оскорбление иконы, написала лидер партии Ирма Инашвили в соцсети. В четверг Патриархия Грузии опубликовала заявление, согласно которому, эпизод встречи советского вождя Иосифа Сталина со святой Матроной Московской не признан Русской православной церковью, поэтому икону с клеймами, размещенную в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, на которой это изображено, необходимо изменить и учесть детали, связанные с канонами иконописи. Икону в качестве подарка ГПЦ передали лидеры партии "Альянс патриотов". По словам политика, два дня назад она сама писала, что если церковь примет такое решение, то иконописца попросят заменить этот фрагмент фрагментом другого содержания. Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей. Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь>>Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла, свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии. Между тем, в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ирма инашвили, ната перадзе, иосиф сталин, русская православная церковь, альянс патриотов