https://sputnik-georgia.ru/20240111/skandalnaya-statya-posla-danii-v-gruzii---chem-zavershilas-vstrecha-v-mid-gruzii-285589409.html

Скандальная статья посла Дании в Грузии – чем завершилась встреча в МИД Грузии

Скандальная статья посла Дании в Грузии – чем завершилась встреча в МИД Грузии

Грузинская сторона выразила сожаление с содержанием в публикации существенных фактических неточностей и необъективных оценок 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T21:46+0400

2024-01-11T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел указало послу на неточности и необъективные оценки в статье посла посла Анне Тофт Соренсен в датском издании, в свою очередь посол выразила обеспокоенность использованием статьи в негативном контексте. Речь идет о статье Анне Тофт Соренсен в датском издании Jyllands-Posten о последних событиях в Грузии. Дипломат назвала экс-премьера Грузии и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили олигархом, который сколотил свое состояние в 1990-х годах в России. В "Грузинской мечте" назвали это высказывание безответственным. Более того, посла Дании вызвали в МИД Грузии. МИД Грузии отмечает, что на встрече также было подчеркнуто, что указанная публикация была использована определенными силами для политических интерпретаций, что, естественно, препятствует эффективной реализации главной задачи, определенной Евросоюзом для страны, – деполяризации. "На встрече датская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу и заявила, что статья была призвана поддержать процесс интеграции Грузии в Евросоюз со стороны Дании, и жаль, что оппоненты использовали ее в негативном контексте", – отмечается в сообщении. В настоящее время Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты". Такое решение было принято в конце декабря 2023 года съездом партии. Скандальная статья посла Дании в Грузии: первый комментарий посольства >>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. На съезде Иванишвили заявил, что намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Позже стало известно об изменениях в уставе партии - отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты". Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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