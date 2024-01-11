https://sputnik-georgia.ru/20240111/skandalnaya-statya-posla-danii-v-gruzii-pervyy-kommentariy-posolstva-285585327.html

Скандальная статья посла Дании в Грузии: первый комментарий посольства

Скандальная статья посла Дании в Грузии: первый комментарий посольства

В дипмиссии пояснили, что статья была написана для датской газеты после исторического решения предоставить Грузии статус кандидата в ЕС 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T17:21+0400

2024-01-11T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Отрывок из статьи посла Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен вырван из контекста, и посольство Дании в Грузии не будет комментировать происходящее, говорится в заявлении посольства Дании. Скандал вызвала статья о последних событиях в Грузии, опубликованная в одном из датских СМИ. Дипломат назвала экс-премьера Грузии и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили олигархом, который сколотил свое состояние в 1990-х годах в России. После этого посла Дании вызвали в МИД. При этом посольство поясняет, что статья была написана для датской газеты после исторического решения предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. "В статье подчеркивается явное желание Грузии продолжать интеграцию в ЕС и основное внимание уделяется вкладу, который Дания может внести в поддержку Грузии, в том числе через свое недавно открытое посольство, в вопросах перехода на зеленую энергию, мира, стабильности и сотрудничества в других областях", – говорится в сообщении. Посол Дании ведет себя безответственно – депутат раскритиковал заявление об Иванишвили>>В правящей партии Грузии уже назвали заявление посла безответственным. Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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