https://sputnik-georgia.ru/20240111/soglashenie-po-borbe-s-minami-v-chernom-more-podpisali-turtsiya-bolgariya-i-rumyniya-285585564.html

Соглашение по борьбе с минами в Черном море подписали Турция, Болгария и Румыния

Соглашение по борьбе с минами в Черном море подписали Турция, Болгария и Румыния

В рамках инициативы каждая страна предоставит по одному минному тральщику и одному контрольному кораблю 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T17:49+0400

2024-01-11T17:49+0400

2024-01-11T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Турция, Болгария и Румыния подписали в четверг в Стамбуле соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea), заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.Соглашение подписали Гюлер, глава МО Румынии Ангел Тылвер и замглавы МО Болгарии Атанас Запрянов.По его словам, возможное участие других стран в операции может быть обсуждено позже при наличии подходящих условий.Предполагается, что учрежденный в соответствии с соглашением комитет, состоящий из командующих ВМС трех стран, будет проводить заседания не реже двух раз в год. Руководить комитетом на ротационной основе будет представитель от каждой из стран в течение полугода.По данным румынского МО, в рамках инициативы каждая страна предоставит по одному минному тральщику и одному контрольному кораблю. Патрулирования начнутся после того, как все три страны ратифицируют соглашение.Турция закроет черноморские проливы для подаренных Украине минных тральщиков >>Шестого января мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море, прибывшие на место саперы вывезли ее с территории порта для обезвреживания.Напомним, ФСБ России связывала появление дрейфующих мин в Черном море с установкой Украиной 420 подобных устройств на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Минобороны Турции впоследствии несколько раз заявляло об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья. Власти страны установили радары для обнаружения опасных предметов в Босфоре. Инциденты происходили также у побережья других стран.Международная морская организация (IMO) предупредила, что судна должны с особой осторожностью перемещаться в черноморском регионе из-за дрейфующих мин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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