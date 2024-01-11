https://sputnik-georgia.ru/20240111/syna-pervogo-prezidenta-gruzii-mogut-naznachit-glavoy-natsionalnoy-biblioteki-285591182.html
Сына первого президента Грузии могут назначить главой Национальной библиотеки
Сына первого президента Грузии могут назначить главой Национальной библиотеки
Георгий Кекелидзе, занимавший эту должность 11 лет, был уволен 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T23:30+0400
2024-01-11T23:30+0400
2024-01-11T23:56+0400
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георгий кекелидзе
константин гамсахурдия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Директором Национальной библиотеки парламента Грузии станет сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Констатин Гамсахурдия, сообщает телеканал "Рустави 2". Как стало известно в четверг, 11 января, Георгий Кекелидзе, занимавший эту должность 11 лет, был уволен. По предварительной информации, Констатин Гамсахурдия уже дал согласие занять должность директора главной библиотеки страны. Национальная библиотека парламента Грузии – крупнейшая библиотека Грузии, в чьих фондах хранятся уникальные книги, аудиозаписи и другие исторические документы страны, в том числе и первая грузинская газета. Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты >>С 1955 по 1990 год библиотека действовала как Государственная республиканская библиотека, а в 1990 году получила название Национальная библиотека Грузии. С 1991 года библиотека является членом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA). Уже 25 декабря 1996 года библиотека перешла под административный контроль парламента Грузии и получила название Национальная парламентская библиотека Грузии. В 2000 году ей присвоено имя в честь грузинского литературного и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий кекелидзе, константин гамсахурдия, национальная парламентская библиотека
грузия, новости, общество, георгий кекелидзе, константин гамсахурдия, национальная парламентская библиотека
Сына первого президента Грузии могут назначить главой Национальной библиотеки
23:30 11.01.2024 (обновлено: 23:56 11.01.2024)
Георгий Кекелидзе, занимавший эту должность 11 лет, был уволен
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Директором Национальной библиотеки парламента Грузии станет сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Констатин Гамсахурдия, сообщает телеканал "Рустави 2".
Как стало известно в четверг, 11 января, Георгий Кекелидзе, занимавший эту должность 11 лет, был уволен.
"Председатель парламента встретился и сказал мне, что я должен уйти с должности, так как 11 лет это много и, несмотря на мою хорошую работу, пришло время обновлений", – заявил Кекелидзе.
По предварительной информации, Констатин Гамсахурдия уже дал согласие занять должность директора главной библиотеки страны.
Национальная библиотека парламента Грузии – крупнейшая библиотека Грузии, в чьих фондах хранятся уникальные книги, аудиозаписи и другие исторические документы страны, в том числе и первая грузинская газета.
С 1955 по 1990 год библиотека действовала как Государственная республиканская библиотека, а в 1990 году получила название Национальная библиотека Грузии. С 1991 года библиотека является членом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA).
Уже 25 декабря 1996 года библиотека перешла под административный контроль парламента Грузии и получила название Национальная парламентская библиотека Грузии. В 2000 году ей присвоено имя в честь грузинского литературного и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.