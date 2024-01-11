https://sputnik-georgia.ru/20240111/tbilisskomu-metro-ispolnilos-58-let-285573531.html

Тбилисскому метро исполнилось 58 лет

Тбилисскому метро исполнилось 58 лет

Тбилисское метро – первое на Кавказе и четвертое в СССР 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T12:40+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Самому популярному среди жителей Тбилиси общественному транспорту, Тбилисскому метро, которое ежедневно обслуживает до полумиллиона пассажиров, исполнилось 58 лет. История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР – после Московского, Санкт-Петербургского и Киевского. Первый участок метро открыли 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели. Изначально первые пассажиры тбилисского метро могли пользоваться лишь шестью станциями – "Дидубе", "Электродепо" (ныне "Гоциридзе"), "Октябрьская" (ныне "Надзаладеви"), "Вокзальная площадь", "Марджанишвили" и "Руставели". Тогда протяженность линии составляла лишь 6,5 километра. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской, общей длиной 26,4 километра. Развитие метро В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В конце 2023 года мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что мэрия поэтапно заменит старые вагоны метро, у которых завершится ресурс передвижения. В рамках проекта обновления вагонов метро планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил, что 212 вагонов – это 45 поездов. В Тбилиси поэтапно заменят старые вагоны метро – мэр>>Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, правительство выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов Тбилисского метро. После проведения исследования рынка будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички). Интересные факты о Тбилисском метрополитене

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, каха каладзе, тбилисский метрополитен, тбилиси