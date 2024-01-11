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https://sputnik-georgia.ru/20240111/tbilisskomu-metro-ispolnilos-58-let-285573531.html
Тбилисскому метро исполнилось 58 лет
Тбилисскому метро исполнилось 58 лет
Тбилисское метро – первое на Кавказе и четвертое в СССР 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T12:40+0400
2024-01-11T12:51+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
каха каладзе
тбилисский метрополитен
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Самому популярному среди жителей Тбилиси общественному транспорту, Тбилисскому метро, которое ежедневно обслуживает до полумиллиона пассажиров, исполнилось 58 лет. История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР – после Московского, Санкт-Петербургского и Киевского. Первый участок метро открыли 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели. Изначально первые пассажиры тбилисского метро могли пользоваться лишь шестью станциями – "Дидубе", "Электродепо" (ныне "Гоциридзе"), "Октябрьская" (ныне "Надзаладеви"), "Вокзальная площадь", "Марджанишвили" и "Руставели". Тогда протяженность линии составляла лишь 6,5 километра. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской, общей длиной 26,4 километра. Развитие метро В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В конце 2023 года мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что мэрия поэтапно заменит старые вагоны метро, у которых завершится ресурс передвижения. В рамках проекта обновления вагонов метро планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил, что 212 вагонов – это 45 поездов. В Тбилиси поэтапно заменят старые вагоны метро – мэр&gt;&gt;Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, правительство выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов Тбилисского метро. После проведения исследования рынка будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички). Интересные факты о Тбилисском метрополитене
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, каха каладзе, тбилисский метрополитен, тбилиси
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, каха каладзе, тбилисский метрополитен, тбилиси

Тбилисскому метро исполнилось 58 лет

12:40 11.01.2024 (обновлено: 12:51 11.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerСтанция метро "Государственный университет"
Станция метро Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Тбилисское метро – первое на Кавказе и четвертое в СССР
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Самому популярному среди жителей Тбилиси общественному транспорту, Тбилисскому метро, которое ежедневно обслуживает до полумиллиона пассажиров, исполнилось 58 лет.
История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР – после Московского, Санкт-Петербургского и Киевского. Первый участок метро открыли 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели.
Изначально первые пассажиры тбилисского метро могли пользоваться лишь шестью станциями – "Дидубе", "Электродепо" (ныне "Гоциридзе"), "Октябрьская" (ныне "Надзаладеви"), "Вокзальная площадь", "Марджанишвили" и "Руставели". Тогда протяженность линии составляла лишь 6,5 километра.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской, общей длиной 26,4 километра.

Развитие метро

В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы.
В конце 2023 года мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что мэрия поэтапно заменит старые вагоны метро, у которых завершится ресурс передвижения. В рамках проекта обновления вагонов метро планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил, что 212 вагонов – это 45 поездов.
В Тбилиси поэтапно заменят старые вагоны метро – мэр>>
Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов.
Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, правительство выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов Тбилисского метро. После проведения исследования рынка будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички).

Интересные факты о Тбилисском метрополитене

Самая глубокая станция – "Руставели", расположена на глубине 100 метров.
Ежедневно с 01:00 до 05:00 из тоннелей метро выкачивают 25 тысяч тонн воды.
В Тбилисском метрополитене трудоустроено около 2,4 тысячи человек.
В среднем за день поезда на Ахметели-Варкетильской линии проходят 400 километров, а поезда Сабурталинской – 311 километров.
Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
Для того, чтобы проехать всю Ахметели-Варкетильскую линию в одну сторону, необходимо полчаса, а Сабурталинскую – 15-20 минут.
Поезда ходят со скоростью 60-70 км/ч.
За год для работы метро необходимо 65 миллионов кВт/ч.
Длина всех платформ стандартная и составляет 102 метра, рассчитана на состав из пяти вагонов.
Один метр рельсов весит 52 килограмма.
Интервал движения поездов в часы пик составляет примерно 2,5 минуты.
Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.

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