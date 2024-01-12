https://sputnik-georgia.ru/20240112/doshli-do-komiza---glava-parlamenta-o-predlozhenii-gakhariya-provesti-debaty-s-ivanishvili-285597709.html

Дошли до комизма - глава парламента о предложении Гахария провести дебаты с Иванишвили

Дошли до комизма - глава парламента о предложении Гахария провести дебаты с Иванишвили

Возвращение основателя правящей партии Бидзины Иванишвили в политику, вызвало истерию среди оппозиции, заявил глава парламента 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T13:53+0400

2024-01-12T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Действия бывшего премьер-министра Грузии, основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария, пригласившего председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили на дебаты, дошли до комизма, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге. Гахария предложил Иванишвили провести дебаты после того, как основатель "Грузинской мечты" в первый же день возвращения в политику, 30 декабря 2023 года, в очередной раз обвинил его в предательстве. Как сказал депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили, Гахария готов к дебатам в любом формате. По словам Папуашвили, возвращение Иванишвили в политику, вызвало истерию у всех флангов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Папуашвили отметил, что Гахария потерял совесть, и вступил на путь ренегата, и такие персонажи в конечном счете становятся комическими. Гахария играет в другой лиге – Каладзе о предложении провести дебаты с Иванишвили>>Гахария покинул пост премьер-министра Грузии и правящую партию в феврале 2021 года, спустя месяц после ухода Иванишвили из политики. Причиной отставки стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе касательно ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. Гахария считал арест нецелесообразным. Что касается возвращения 67-летнего Бидзины Иванишвили в политику, то 30 декабря 2023 года съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть советником в партии и выполнять роль центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия