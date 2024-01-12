https://sputnik-georgia.ru/20240112/falsifikatory-1-trebuyut-v-gruzii-normalnykh-vyborov--deputat-285599048.html

Фальсификаторы №1 требуют в Грузии нормальных выборов – депутат

Фальсификаторы №1 требуют в Грузии нормальных выборов – депутат

Как отметил депутат, власти обратятся к ОБСЕ/БДИПЧ с просьбой о долгосрочной миссии почти за десять месяцев до выборов 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T14:44+0400

2024-01-12T14:44+0400

2024-01-12T14:44+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Только фальсификаторы номер один в мире думают и заботятся о том, чтобы парламентские выборы в Грузии прошли нормально, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя обращение крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" к ОБСЕ/БДИПЧ. "Национальное движение" ранее призвало министерство иностранных дел Грузии обратится к ОБСЕ/БДИПЧ с целью отправки наблюдателей за парламентскими выборами 2024 года. Кроме того, "Нацдвижение" обратилось к ОБСЕ/БДИПЧ с просьбой направить долгосрочных и краткосрочных наблюдателей. Как отметил депутат, власти страны обратятся к ОБСЕ/БДИПЧ с просьбой о долгосрочной миссии почти за десять месяцев до парламентских выборов. "Это устраивает власти, чтобы показать всем, что избирательный процесс проходит в свободной, демократической и уравновешенной обстановке", – подчеркнул Цагареишвили. Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями">>В министерстве иностранных дел Грузии ранее заявили, что отправят приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для отправки в Грузию долгосрочной миссии наблюдателей за парламентскими выборами 2024 года в феврале, согласно заранее согласованному плану. Заключение миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ является решающим для признания законности выборов. При этом миссия наблюдает как за процессом голосования, так и за ходом предвыборной кампании. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили ЕС и США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024