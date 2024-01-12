https://sputnik-georgia.ru/20240112/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-gakhariya-vo-vsekh-masshtabnykh-problemakh-proshlykh-let-285598035.html

Лидер "Грузинской мечты" обвинил Гахария во всех масштабных проблемах прошлых лет

Лидер "Грузинской мечты" обвинил Гахария во всех масштабных проблемах прошлых лет

Кобахидзе напомнил о спецоперации в ночном клубе "Бассиани", разгоне антироссийской акции протеста и многих других событиях 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T15:56+0400

2024-01-12T15:56+0400

2024-01-12T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил экс-премьера страны, лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария в дискредитации полиции в период его работы главой МВД, а после отставки с поста премьера – в создании коалиции с оппозиционным "Единым национальным движением", с которым будучи во власти обещал расправиться. Так Кобахидзе отреагировал на призыв Гахария к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили провести дебаты. Это предложение последовало после того, как Иванишвили в первый же день очередного возвращения в политику, 30 декабря 2023 года, обвинил его в предательстве. Он обвинил Гахария в период работы министром внутренних дел в систематической дискредитации силовиков, что, по словам Кобахидзе, является самым эффективным инструментов ослабления государства. Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями">>Кобахидзе перечислил несколько примеров решений Гахария, которые повлекли за собой массовый протест. Спецоперация в ночных клубахПо его словам, нет никаких вопросов касательно того, почему Гахария "самовольно ворвался в "Бассиани".Речь идет о спецоперации в ночь на 12 мая 2018 года в ночных клубах Тбилиси, в том числе в одном из самых известных "Бассиани", и последующей волне протеста. На то время глава МВД Гахария объяснил спецоперацию участившимися случаями отравления посетителей ночных клубов и достоверной информации о фактах реализации наркотиков в клубах. Протест завершился после того, как Гахария лично выступил на акции протеста с извинениями. Ночной клуб "Бассиани" возобновляет работу>>По его словам, Гахария врал о том, что, когда спецназ ворвался в "Бассиани", было изъято множество видеодоказательств потребления наркотиков. Эти доказательства, по словам председателя "Грузинской мечты", так и не были представлены. Кобахидзе подчеркнул, что Гахария также, будучи главой МВД, "совершенно искусственно создал первый прецедент противостояния молодежи с полицией".Панкисское ущелье против ГЭСЛидер "Грузинской мечты" напомнил и о событиях 21 апреля 2019 года в Панкисском ущелье. В этот день между местными жителями и полицией произошли столкновения из-за планируемого строительства ГЭС. Протестующие кидали в полицейских палки и камни, а полиция несколько раз применила слезоточивый газ. В результате пострадали 15 полицейских и 12 участников акции.Быть ли ГЭС в Панкисском ущелье - позиции сторон>>Обстановка разрядилась после того, как было решено остановить строительство ГЭС до тех пор, пока не будет поддержки 90% местного населения.По словам Кобахидзе, нет никаких вопросов касательно того, почему Гахария "превратил полицейских в Панкисском ущелье в объекты сильного оскорбления". Антироссийская акцияНе оставил без внимания Кобахидзе и разгон антироссийской акции протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси в ночь на 21 июня 2019 года.Акция 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Протестующие пытались ворваться в парламент. Они отбирали у полицейских щиты, дубинки и швыряли в них палки и камни. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Волна протеста началась как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом с кресла спикера. Оппозиция обвинила власти в предательстве родины, а власти заявили о протокольной ошибке.Глава парламента Грузии подал в отставку>>Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Гахария премьером>>Днем 21 июня Кобахидзе, на то время председатель парламента, ушел в отставку. Гахария же, спустя два с половиной месяца после этих событий, 9 сентября 2019 года, возглавил правительство Грузии. Арест Мелия – яблоко раздораТакже Кобахидзе припомнил Гахария историю с Никой Мелия, на то время председателем главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Гахария объявил об отставке с поста председателя правительства Грузии 18 февраля 2021 года, то есть на второй день после решения суда о помещении Мелия в заключение на время следствия. Гахария, в отличие от других лидеров "Грузинской мечты", считал нецелесообразным арест Мелия на том этапе. Отставку он объяснил желанием сократить поляризацию в стране. "Конфронтация и соперничество внутри страны ставят под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии", – отметил Гахария. По словам лидера "Грузинской мечты", у партии нет вопросов касательно того, почему Гахария утверждал, что за спецоперацией последует кровопролитие. "Вахтанг Гомелаури (глава МВД) провел эту спецоперацию в течение недели безо всякого кровопролития и волосок ни с кого не упал", – написал Кобахидзе.Что касается самого Мелия, ему были предъявлены обвинения в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии во время антироссийской акции протеста 20-21 июня 2019 года. После решения суда о помещении Мелия под арест, он и его сторонники заявили, что не будут подчиняться. Мелия поддержали почти все ведущие оппозиционные партии и объявили об объединении. Парламент лишил Мелия депутатского мандата 26 июня 2019 года, а 27 июня суд избрал для него залог в 30 тысяч лари, а также запретил выходить из дома и делать публичные заявления. Спустя почти год, 1 ноября 2020 года, Мелия нарушил требования суда – явился на акцию протеста и демонстративно снял с электронный браслет. В результате 3 ноября того же года суд ужесточил меру пресечения – сумма залога выросла до 70 тысяч лари. Мелия счел это незаконным решением и отказался вносить эту сумму. По этой причине 17 февраля 2021 года суд вновь ужесточил меру пресечения – избрал для Мелия арест на время следствия. Арест Мелия планировался в тот же день, у офиса "Единого национального движения" еще до решения суда была мобилизована полиция. Задержать лидера партии так и не удалось, так как полиции помешали представители и сторонники разных оппозиционных партий. После заявления Гахария об отставке 18 февраля было решено отложить операцию по задержанию на некоторое время. Запад осудил арест Мелия — Тбилиси не остался без ответа>>Спустя несколько дней, 23 февраля 2021 года, Мелия все же задержали. Силы МВД, несмотря на оказываемое сопротивление, силой попали в офис "Нацдвижения". Посол Евросоюза в Грузии, посольство США, евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что власти Грузии не прислушались к призывам западных партнеров о необходимости сдержанности и диалога с оппонентами. Гахария – в оппозицииПредседатель "Грузинской мечты" также напомнил о событиях после выборов в местные органы власти, когда оппозиционная партия Гахария "За Грузию" хоть и взяла наименьшее количество голосов, добилась назначения председателями нескольких районных сакребуло (местный совещательный орган) своих представителей. В этих районах большинства не оказалось ни у правящей партии, ни у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", чтобы единолично назначить своего представителя. Поддерживать их кандидатов партия Гахария отказалась и в итоге добилась поддержки своих кандидатов со стороны "Нацдвижения". Выборы прошли в октябре 2021 года. Председатель правящей партии назвал Гахария предателем. "Ни один из этих фактов не нуждается в вопросах и ответах. То, что Георгий Гахария является предателем – это не теорема, а аксиома. Слава Богу, сегодня Грузия намного независимее и сувереннее, что дает нам возможность сделать так, чтобы такие люди никогда больше не занимали должности министра или премьер-министра", – написал Кобахидзе. Он посоветовал Гахария не рассчитывать на дебаты с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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