https://sputnik-georgia.ru/20240112/tbilisskiy-aeroport-ne-smog-vypolnit-neskolko-reysov-iz-za-nepogody-285594744.html

Тбилисский аэропорт не смог выполнить несколько рейсов из-за непогоды

Тбилисский аэропорт не смог выполнить несколько рейсов из-за непогоды

Из Тбилиси не смогли вылететь в четыре города 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Авиарейсы по нескольким направлениям не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды, сообщает телекомпания "Имеди". Полеты отменены в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги, Дубая и Баку. Кроме того, отменены рейсы из Стамбула в Тбилиси. Рейсы должны были выполнить авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines. Непогода создала проблемы работе аэропорта и накануне. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана. Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана>>Так, самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился в 14:00. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси. Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван. Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана. По прогнозам синоптиков, со второй половины 12 января погода в Грузии только ухудшится. Почти на всей территории страны ожидается, снег, ветер, слякоть и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 16 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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