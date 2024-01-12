https://sputnik-georgia.ru/20240112/tbilisskiy-aeroport-ne-smog-vypolnit-neskolko-reysov-iz-za-nepogody-285594744.html
Тбилисский аэропорт не смог выполнить несколько рейсов из-за непогоды
Тбилисский аэропорт не смог выполнить несколько рейсов из-за непогоды
Из Тбилиси не смогли вылететь в четыре города 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T10:46+0400
2024-01-12T10:46+0400
2024-01-12T11:23+0400
грузия
новости
стамбул
тбилисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277671908_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9bad8cd49bf361e404eb19152831a085.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Авиарейсы по нескольким направлениям не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды, сообщает телекомпания "Имеди". Полеты отменены в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги, Дубая и Баку. Кроме того, отменены рейсы из Стамбула в Тбилиси. Рейсы должны были выполнить авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines. Непогода создала проблемы работе аэропорта и накануне. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана. Рейс из Москвы прибыл в Тбилиси с четырехчасовым опозданием из-за тумана>>Так, самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился в 14:00. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси. Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван. Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана. По прогнозам синоптиков, со второй половины 12 января погода в Грузии только ухудшится. Почти на всей территории страны ожидается, снег, ветер, слякоть и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 16 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
стамбул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277671908_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_514aa19a7e62db23da18477624723edc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, стамбул, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, стамбул, тбилисский международный аэропорт
Тбилисский аэропорт не смог выполнить несколько рейсов из-за непогоды
10:46 12.01.2024 (обновлено: 11:23 12.01.2024)
Из Тбилиси не смогли вылететь в четыре города
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Авиарейсы по нескольким направлениям не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды, сообщает телекомпания "Имеди".
Полеты отменены в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги, Дубая и Баку.
Кроме того, отменены рейсы из Стамбула в Тбилиси. Рейсы должны были выполнить авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines.
Непогода создала проблемы работе аэропорта и накануне. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана.
Так, самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился в 14:00. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси.
Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван.
Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана.
По прогнозам синоптиков, со второй половины 12 января погода в Грузии только ухудшится. Почти на всей территории страны ожидается, снег, ветер, слякоть и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 16 января.