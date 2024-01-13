https://sputnik-georgia.ru/20240113/neimuschie-grazhdane-gruzii-prodolzhat-poluchat-subsidiyu-na-elektrichestvo-285614829.html
Неимущие граждане Грузии продолжат получать субсидию на электричество
Неимущие граждане Грузии продолжат получать субсидию на электричество
Субсидирование коснется порядка 250 тысяч семей в Грузии 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T14:30+0400
2024-01-13T14:30+0400
2024-01-13T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти Грузии приняли решение продолжить субсидировать траты на электроэнергию неимущим гражданам страны в зимний период, говорится в сообщении на сайте правительства Грузии. Власти запустили программу субсидирования в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса COVID-19. В 2022 было принято решение включить в программу лишь зарегистрированных в базе данных абонентов, благосостояние которых оценивается менее чем в 150 тысяч баллов. В Грузии увеличилось число неимущих семей>>По решению правительства власти покроют расходы на электроэнергию по тарифу 0,125 лари, остальную разницу будут оплачивать сами семьи. Решение коснется до 250 тысяч семей. С 1 января 2024 года тариф при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.Курс лари по отношению к доллару США на 13 января – 2,6741 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Неимущие граждане Грузии продолжат получать субсидию на электричество
Субсидирование коснется порядка 250 тысяч семей в Грузии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти Грузии приняли решение продолжить субсидировать траты на электроэнергию неимущим гражданам страны в зимний период, говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.
Власти запустили программу субсидирования в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса COVID-19. В 2022 было принято решение включить в программу лишь зарегистрированных в базе данных абонентов, благосостояние которых оценивается менее чем в 150 тысяч баллов.
По решению правительства власти покроют расходы на электроэнергию по тарифу 0,125 лари, остальную разницу будут оплачивать сами семьи. Решение коснется до 250 тысяч семей.
С 1 января 2024 года тариф при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,235 лари.
Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 13 января – 2,6741 GEL/$1.