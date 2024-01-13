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Непогода в Грузии – на каких дорогах введены ограничения
Непогода в Грузии – на каких дорогах введены ограничения
В Грузии с 13 января похолодало по всей стране 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T10:58+0400
2024-01-13T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Непогода в Грузии создала проблемы на дорогах, из-за снегопада и низкой температуры на разных участках введены ограничения на передвижение транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Из-за сильного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости на участке международной автодороги Хашури-Ахалцихе-Вале на 1-50 км (Хашури-Ацкури) запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. Движение для других видов транспорта свободно. Движение для всех видов транспорта запрещено и на 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (Параванский перевал) из-за метели и ограниченной видимости. Погода в Грузии ухудшится с 13 января– синоптики предупреждают о холодах>>Из-за снега на участке автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури на 39-62 км (перевал Накерала) запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, движение для других видов транспорта свободное. Накануне в Национальном агентстве окружающей среды заявили, что погода в Грузии резко ухудшится с 13 января – ожидаются морозы и снег. Синоптики ожидают улучшения погоды с 16 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, непогода в грузии
Непогода в Грузии – на каких дорогах введены ограничения
10:58 13.01.2024 (обновлено: 11:22 13.01.2024)
В Грузии с 13 января похолодало по всей стране
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Непогода в Грузии создала проблемы на дорогах, из-за снегопада и низкой температуры на разных участках введены ограничения на передвижение транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Из-за сильного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости на участке международной автодороги Хашури-Ахалцихе-Вале на 1-50 км (Хашури-Ацкури) запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение для всех видов транспорта запрещено и на 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (Параванский перевал) из-за метели и ограниченной видимости.
Из-за снега на участке автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури на 39-62 км (перевал Накерала) запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, движение для других видов транспорта свободное.
Накануне в Национальном агентстве окружающей среды заявили, что погода в Грузии резко ухудшится с 13 января – ожидаются морозы и снег. Синоптики ожидают улучшения погоды с 16 января.