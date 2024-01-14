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Дебют Дэвис и Смолкина на ЧЕ под флагом Грузии – пара заняла восьмое место
Дебют Дэвис и Смолкина на ЧЕ под флагом Грузии – пара заняла восьмое место
По количеству медалей на ЧЕ Грузия занимает третье место после Италии и Бельгии с двумя серебряными медалями 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T11:23+0400
2024-01-14T11:23+0400
2024-01-14T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Канаусе, заняли восьмое место среди 33 пар в спортивных танцах. Всего по сумме двух программ фигуристы набрали 189,46 балла. Для пары это был первый чемпионат Европы, на котором они представляли Грузию. По количеству медалей на ЧЕ Грузия занимает третье место после Италии и Бельгии с двумя серебряными медалями. Серебро Грузии принесли фигуристка Анастасия Губанова, а также пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина. Фигурист Ника Эгадзе занял седьмое место. На чемпионат Европы следующего года Грузия завоевала по две путевки в категориях женских, мужских и спортивных танцев и три путевки для спортивных пар. В турнире приняли участие 167 спортсменов из 32 стран. Фигуристка Губанова, выступающая за Грузию, заняла второе место на чемпионате Европы >>Диана Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место. В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли. В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
Дебют Дэвис и Смолкина на ЧЕ под флагом Грузии – пара заняла восьмое место
11:23 14.01.2024 (обновлено: 11:34 14.01.2024)
По количеству медалей на ЧЕ Грузия занимает третье место после Италии и Бельгии с двумя серебряными медалями
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Канаусе, заняли восьмое место среди 33 пар в спортивных танцах.
Всего по сумме двух программ фигуристы набрали 189,46 балла. Для пары это был первый чемпионат Европы, на котором они представляли Грузию.
По количеству медалей на ЧЕ Грузия занимает третье место после Италии и Бельгии с двумя серебряными медалями.
Серебро Грузии принесли фигуристка Анастасия Губанова, а также пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина. Фигурист Ника Эгадзе занял седьмое место.
На чемпионат Европы следующего года Грузия завоевала по две путевки в категориях женских, мужских и спортивных танцев и три путевки для спортивных пар.
В турнире приняли участие 167 спортсменов из 32 стран.
Диана Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.
В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.
В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.