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Грузины обокрали австралийского архиепископа в Греции – СМИ
Грузины обокрали австралийского архиепископа в Греции – СМИ
По информации СМИ, преступная группа начала свою деятельность в октябре 2022 года 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T20:31+0400
2024-01-14T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Греческие полицейские задержали семерых грузин по обвинению в совершении кражи в квартире австралийского архиепископа, сообщили местные СМИ. Один из задержанных семь лет разыскивался Интерполом. По информации СМИ, преступная группа начала свою деятельность в октябре 2022 года. За это время они совершили кражи в 35 домах и складских помещениях. Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции >>Из домов членов преступной группы полиция изъяла 2,5 тысячи евро, четыре автомобиля, огнестрельное оружие, наркотические вещества, патроны, алкогольные напитки, фотоаппараты, мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбуки, наборы кухонной посуды. Предположительно, многие из этих вещей были украдены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, греция, происшествия, интерпол
новости, в мире, греция, происшествия, интерпол
Грузины обокрали австралийского архиепископа в Греции – СМИ
20:31 14.01.2024 (обновлено: 21:15 14.01.2024)
По информации СМИ, преступная группа начала свою деятельность в октябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Греческие полицейские задержали семерых грузин по обвинению в совершении кражи в квартире австралийского архиепископа, сообщили местные СМИ.
Один из задержанных семь лет разыскивался Интерполом.
По информации СМИ, преступная группа начала свою деятельность в октябре 2022 года. За это время они совершили кражи в 35 домах и складских помещениях.
Из домов членов преступной группы полиция изъяла 2,5 тысячи евро, четыре автомобиля, огнестрельное оружие, наркотические вещества, патроны, алкогольные напитки, фотоаппараты, мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбуки, наборы кухонной посуды. Предположительно, многие из этих вещей были украдены.