https://sputnik-georgia.ru/20240114/gruziny-obokrali-avstraliyskogo-arkhiepiskopa-v-gretsii---smi-285636751.html

Грузины обокрали австралийского архиепископа в Греции – СМИ

Грузины обокрали австралийского архиепископа в Греции – СМИ

По информации СМИ, преступная группа начала свою деятельность в октябре 2022 года 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T20:31+0400

2024-01-14T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Греческие полицейские задержали семерых грузин по обвинению в совершении кражи в квартире австралийского архиепископа, сообщили местные СМИ. Один из задержанных семь лет разыскивался Интерполом. По информации СМИ, преступная группа начала свою деятельность в октябре 2022 года. За это время они совершили кражи в 35 домах и складских помещениях. Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции >>Из домов членов преступной группы полиция изъяла 2,5 тысячи евро, четыре автомобиля, огнестрельное оружие, наркотические вещества, патроны, алкогольные напитки, фотоаппараты, мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбуки, наборы кухонной посуды. Предположительно, многие из этих вещей были украдены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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