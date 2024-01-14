https://sputnik-georgia.ru/20240114/kitayskiy-novyy-god-mozhet-vyzvat-defitsit-tovarov-v-mire-285634088.html

Китайский Новый год может вызвать дефицит товаров в мире

Китайский Новый год может вызвать дефицит товаров в мире

Ритейлеры участвуют в гонке со временем – 10 февраля фабрики в Китае закрываются на срок от двух недель до месяца в связи с китайским Новым годом 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T15:26+0400

2024-01-14T15:26+0400

2024-01-14T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сокращение глобальных грузоперевозок через Красное море может спровоцировать новую волну инфляции в мире, так как поставки товаров по альтернативным путям обходятся грузоотправителям значительно дороже.Так, согласно отчету агентства Clarksons Research, число контейнеровозов, следующих транзитом через Красное море в сторону Суэцкого канала, за первую неделю января упало на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за опасений по поводу нападений со стороны йеменских повстанцев на коммерческие суда.Согласно данным, общее количество ежедневных рейсов через Суэцкий канал, включая балкеры и танкеры, сократилось на 46% в первую неделю января по сравнению с декабрем. Многие контейнеровозы решили изменить маршрут и начали использовать путь через мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Clarksons Research сообщает, что Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI), наиболее широко используемый показатель стоимости грузовых перевозок, вырос на 88% с начала декабря – до самого высокого уровня, который наблюдался со времен пандемии COVID-19. Так, согласно расчету агентства, затраты на маршрут из Шанхая в Северную Европу на 5 января составили $2 871, что более чем втрое превышает уровень начала декабря.Ритейлеры по всему миру запасаются товарами в преддверии китайского Нового года и ищут воздушные или железнодорожные альтернативы перевозкам через Красное море, пытаясь избежать пустых полок этой весной, говорится в расследовании Reuters.Согласно отчету издания, перенаправления коммерческих судов на альтернативные Красному морю маршруты, в частности, путешествия вокруг Африки, добавляют $1 млн к расходам на топливо и около 10 дней к поставкам.Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым" >>Ритейлеры также участвуют в гонке со временем – 10 февраля фабрики в Китае закрываются на срок от двух недель до месяца в связи с китайским Новым годом, поэтому компании обычно стараются экспортировать как можно больше продукции заранее. Но из-за изменения маршрута меньше судов вернется в Китай вовремя, чтобы принять груз до праздника. Эксперты по логистике уже сообщают о нехватке контейнеров в китайском порту Нинбо.Это означает вероятную задержку поставок продуктов, которые должны поступить на полки магазинов в западных странах в апреле или мае, что может вызвать острый дефицит товаров в краткосрочной перспективе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, экономика, аналитика, китай, шанхай, африка, обострение ситуации на ближнем востоке