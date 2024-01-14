https://sputnik-georgia.ru/20240114/kitayskiy-novyy-god-mozhet-vyzvat-defitsit-tovarov-v-mire-285634088.html
Китайский Новый год может вызвать дефицит товаров в мире
Китайский Новый год может вызвать дефицит товаров в мире
Ритейлеры участвуют в гонке со временем – 10 февраля фабрики в Китае закрываются на срок от двух недель до месяца в связи с китайским Новым годом 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T15:26+0400
2024-01-14T15:26+0400
2024-01-14T16:11+0400
в мире
экономика
аналитика
китай
шанхай
африка
обострение ситуации на ближнем востоке
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сокращение глобальных грузоперевозок через Красное море может спровоцировать новую волну инфляции в мире, так как поставки товаров по альтернативным путям обходятся грузоотправителям значительно дороже.Так, согласно отчету агентства Clarksons Research, число контейнеровозов, следующих транзитом через Красное море в сторону Суэцкого канала, за первую неделю января упало на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за опасений по поводу нападений со стороны йеменских повстанцев на коммерческие суда.Согласно данным, общее количество ежедневных рейсов через Суэцкий канал, включая балкеры и танкеры, сократилось на 46% в первую неделю января по сравнению с декабрем. Многие контейнеровозы решили изменить маршрут и начали использовать путь через мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Clarksons Research сообщает, что Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI), наиболее широко используемый показатель стоимости грузовых перевозок, вырос на 88% с начала декабря – до самого высокого уровня, который наблюдался со времен пандемии COVID-19. Так, согласно расчету агентства, затраты на маршрут из Шанхая в Северную Европу на 5 января составили $2 871, что более чем втрое превышает уровень начала декабря.Ритейлеры по всему миру запасаются товарами в преддверии китайского Нового года и ищут воздушные или железнодорожные альтернативы перевозкам через Красное море, пытаясь избежать пустых полок этой весной, говорится в расследовании Reuters.Согласно отчету издания, перенаправления коммерческих судов на альтернативные Красному морю маршруты, в частности, путешествия вокруг Африки, добавляют $1 млн к расходам на топливо и около 10 дней к поставкам.Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым" >>Ритейлеры также участвуют в гонке со временем – 10 февраля фабрики в Китае закрываются на срок от двух недель до месяца в связи с китайским Новым годом, поэтому компании обычно стараются экспортировать как можно больше продукции заранее. Но из-за изменения маршрута меньше судов вернется в Китай вовремя, чтобы принять груз до праздника. Эксперты по логистике уже сообщают о нехватке контейнеров в китайском порту Нинбо.Это означает вероятную задержку поставок продуктов, которые должны поступить на полки магазинов в западных странах в апреле или мае, что может вызвать острый дефицит товаров в краткосрочной перспективе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, экономика, аналитика, китай, шанхай, африка, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, экономика, аналитика, китай, шанхай, африка, обострение ситуации на ближнем востоке
Китайский Новый год может вызвать дефицит товаров в мире
15:26 14.01.2024 (обновлено: 16:11 14.01.2024)
Ритейлеры участвуют в гонке со временем – 10 февраля фабрики в Китае закрываются на срок от двух недель до месяца в связи с китайским Новым годом
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сокращение глобальных грузоперевозок через Красное море может спровоцировать новую волну инфляции в мире, так как поставки товаров по альтернативным путям обходятся грузоотправителям значительно дороже.
Так, согласно отчету агентства Clarksons Research, число контейнеровозов, следующих транзитом через Красное море в сторону Суэцкого канала, за первую неделю января упало на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за опасений по поводу нападений со стороны йеменских повстанцев на коммерческие суда.
Согласно данным, общее количество ежедневных рейсов через Суэцкий канал, включая балкеры и танкеры, сократилось на 46% в первую неделю января по сравнению с декабрем. Многие контейнеровозы решили изменить маршрут и начали использовать путь через мыс Доброй Надежды в Южной Африке.
По данным консалтинговой компании Sea Intelligence, маршрут через мыс Доброй Надежды продлевает время поставок на 10-14 дней. Корректировка маршрута влияет на всю цепочку поставок и, соответственно, увеличивает расходы грузоотправителей.
Clarksons Research сообщает, что Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI), наиболее широко используемый показатель стоимости грузовых перевозок, вырос на 88% с начала декабря – до самого высокого уровня, который наблюдался со времен пандемии COVID-19. Так, согласно расчету агентства, затраты на маршрут из Шанхая в Северную Европу на 5 января составили $2 871, что более чем втрое превышает уровень начала декабря.
Ритейлеры по всему миру запасаются товарами в преддверии китайского Нового года и ищут воздушные или железнодорожные альтернативы перевозкам через Красное море, пытаясь избежать пустых полок этой весной, говорится в расследовании Reuters.
Согласно отчету издания, перенаправления коммерческих судов на альтернативные Красному морю маршруты, в частности, путешествия вокруг Африки, добавляют $1 млн к расходам на топливо и около 10 дней к поставкам.
Ритейлеры также участвуют в гонке со временем – 10 февраля фабрики в Китае закрываются на срок от двух недель до месяца в связи с китайским Новым годом, поэтому компании обычно стараются экспортировать как можно больше продукции заранее. Но из-за изменения маршрута меньше судов вернется в Китай вовремя, чтобы принять груз до праздника. Эксперты по логистике уже сообщают о нехватке контейнеров в китайском порту Нинбо.
Это означает вероятную задержку поставок продуктов, которые должны поступить на полки магазинов в западных странах в апреле или мае, что может вызвать острый дефицит товаров в краткосрочной перспективе.