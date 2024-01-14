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Руководство правящей партии Грузии отправилось с визитом в КНР
Руководство правящей партии Грузии отправилось с визитом в КНР
Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T23:52+0400
2024-01-14T23:52+0400
2024-01-14T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Делегация правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во главе с председателем Ираклием Кобахидзе отправилась в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба партии. Делегация проведет встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. Встречи пройдут с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном. Также грузинская сторона встретится с вице-президентом Центра исследований развития Госсовета Чанг Лаймином и заместителем председателя Постоянного совета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе. Китай поможет Грузии улучшить социально-экономический рост – посол КНР >>Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января. В состав грузинской делегации входят: первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский, зампредседателя парламента Ираклий Чиковани, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель отраслевого комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани, первый зампредседателя Спорткомитета Виктор Саникидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, китай, пекин, шанхай, ираклий кобахидзе, георгий вольский, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, китай, пекин, шанхай, ираклий кобахидзе, георгий вольский, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия
Руководство правящей партии Грузии отправилось с визитом в КНР
Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Делегация правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во главе с председателем Ираклием Кобахидзе отправилась в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба партии.
Делегация проведет встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. Встречи пройдут с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном.
Также грузинская сторона встретится с вице-президентом Центра исследований развития Госсовета Чанг Лаймином и заместителем председателя Постоянного совета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.
Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января.
В состав грузинской делегации входят: первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский, зампредседателя парламента Ираклий Чиковани, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель отраслевого комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани, первый зампредседателя Спорткомитета Виктор Саникидзе.