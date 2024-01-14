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Встать на путь исправления – владыка Шио поздравил верующих Грузии со Старым Новым годом
Встать на путь исправления – владыка Шио поздравил верующих Грузии со Старым Новым годом
Вандализм в отношении религиозных святынь недопустим и необходимо ужесточить закон, заявил владыка Шио 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T21:08+0400
2024-01-14T21:08+0400
2024-01-14T21:19+0400
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общество
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго владыка Шио поздравил жителей Грузии со Старым Новым годом во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, пожелав встать на путь исправления и больше не грешить. Старый Новый год – один из уникальных праздников, отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (нового стиля). По словам местоблюстителя Патриарха, вандализм в отношении религиозных святынь недопустим и необходимо ужесточить закон. Преподобный Шио выразил надежду, что осквернение иконы больше не повторится. "Пусть не повторится в нас такой тяжкий грех, такое оскорбление и святотатство, которые мы видели несколько дней назад в этом святом храме. Мы молим Господа, чтобы в нас царил такой духовный настрой, дерзание, такое законодательство действовало в нашем государстве, чтобы никто даже не осмелился сделать такое", – сказал Преподобный. Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление >>Православная церковь 14 января также отмечает праздник Обрезания Господня. Владыка Шио поздравил паству и с этим праздником. Приняв обрезание, Иисус Христос был причислен к грешному роду человеческому, и все грехи людей взял на себя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, старый новый год, кафедральный собор самеба
Встать на путь исправления – владыка Шио поздравил верующих Грузии со Старым Новым годом
21:08 14.01.2024 (обновлено: 21:19 14.01.2024)
Вандализм в отношении религиозных святынь недопустим и необходимо ужесточить закон, заявил владыка Шио
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго владыка Шио поздравил жителей Грузии со Старым Новым годом во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, пожелав встать на путь исправления и больше не грешить.
Старый Новый год – один из уникальных праздников, отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (нового стиля).
"Давайте исправимся в этом новом году, давайте больше не будем грешить и проживем добродетельную жизнь для Господа. Пусть наш народ поднимется духовно", – сказал владыка Шио.
По словам местоблюстителя Патриарха, вандализм в отношении религиозных святынь недопустим и необходимо ужесточить закон. Преподобный Шио выразил надежду, что осквернение иконы больше не повторится.
"Пусть не повторится в нас такой тяжкий грех, такое оскорбление и святотатство, которые мы видели несколько дней назад в этом святом храме. Мы молим Господа, чтобы в нас царил такой духовный настрой, дерзание, такое законодательство действовало в нашем государстве, чтобы никто даже не осмелился сделать такое", – сказал Преподобный.
Православная церковь 14 января также отмечает праздник Обрезания Господня. Владыка Шио поздравил паству и с этим праздником. Приняв обрезание, Иисус Христос был причислен к грешному роду человеческому, и все грехи людей взял на себя.