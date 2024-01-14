https://sputnik-georgia.ru/20240114/vstat-na-put-ispravleniya---vladyka-shio-pozdravil-veruyuschikh-gruzii-so-starym-novym-godom-285636879.html

Встать на путь исправления – владыка Шио поздравил верующих Грузии со Старым Новым годом

Встать на путь исправления – владыка Шио поздравил верующих Грузии со Старым Новым годом

Вандализм в отношении религиозных святынь недопустим и необходимо ужесточить закон, заявил владыка Шио 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T21:08+0400

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старый новый год

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго владыка Шио поздравил жителей Грузии со Старым Новым годом во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, пожелав встать на путь исправления и больше не грешить. Старый Новый год – один из уникальных праздников, отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (нового стиля). По словам местоблюстителя Патриарха, вандализм в отношении религиозных святынь недопустим и необходимо ужесточить закон. Преподобный Шио выразил надежду, что осквернение иконы больше не повторится. "Пусть не повторится в нас такой тяжкий грех, такое оскорбление и святотатство, которые мы видели несколько дней назад в этом святом храме. Мы молим Господа, чтобы в нас царил такой духовный настрой, дерзание, такое законодательство действовало в нашем государстве, чтобы никто даже не осмелился сделать такое", – сказал Преподобный. Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление >>Православная церковь 14 января также отмечает праздник Обрезания Господня. Владыка Шио поздравил паству и с этим праздником. Приняв обрезание, Иисус Христос был причислен к грешному роду человеческому, и все грехи людей взял на себя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, старый новый год, кафедральный собор самеба